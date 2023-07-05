教育部祭獎學金＋新型態產學專班　未來4年招攬1萬名僑外生

▲潘文忠表示，將與企業合作，透過獎學金與新型態產學專班，4年內招收萬名以上僑外生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文昨（4日）提出台灣需爭取更好與高階人才，招攬一萬個僑外生，來台灣念書提供獎學金，教育部長潘文忠今（5日）表示，預計從113學年開始，就有產企共同招生育才與留才的規劃，預計4年時間，擴大招收1萬名以上國際學生，教育部會跟企業一起投資獎助學金措施，培養與招收國際學生，透過更新型態的產學專班，作為未來政府與企業共同招生、育才與留才的措施。

蔡英文昨出席工商協進會會員大會，針對人才培育部分時提及，台灣需要爭取更好的人才與高階人才，包括半導體產業等，而因應全球布局延攬國際人才，將招攬僑外生一萬個名額，來台灣念書並提供獎學金，以及在台灣工作許久的外籍朋友，也可申請加入台灣企業，成為台灣強而有力人才。

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對此，教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，蔡英文總統針對台灣產業發展跟人才需求，獲得產業界建議，而政府之前曾透過產學創新條例，逐步設置國內高階研發人才的半導體產業研究學院，但考慮到少子化現象，目前國內大學生生源有逐漸下降趨勢，台灣產業若要持續發展，就需要人力與人才。

潘文忠進一步表示，過去在產學攜手部分，教育部曾與國發會、經濟部、勞動部、僑委會等相關單位，共同針對擴大企業共同合作進行討論，也增加政府與跟企業的國際招生與留才措施，目前規劃上，希望透過更新型態的產學專班，例如「2+2雙連學制」或學士後兩年專班等措施，作為未來政府與企業共同招生育才與留才的措施。

在留才部分，潘文忠表示，過去勞動部也檢討過相關措施，目前教育部與相關部會也將相關草案進行整理，接著將跟企業進行更多座談，希望從113學年開始，就有產企共同招生育才與留才的規劃，預計4年時間，擴大招收1萬名以上國際學生，在台灣接受教育後，有機會留在台灣工作，教育部將跟企業一起投資獎助學金措施，希望企業除了需要人力人才外，在培養與招收國際學生方面，也能投入資源，跟政府一起共同努力。