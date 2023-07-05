　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部祭獎學金＋新型態產學專班　未來4年招攬1萬名僑外生

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，將與企業合作，透過獎學金與新型態產學專班，4年內招收萬名以上僑外生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文昨（4日）提出台灣需爭取更好與高階人才，招攬一萬個僑外生，來台灣念書提供獎學金，教育部長潘文忠今（5日）表示，預計從113學年開始，就有產企共同招生育才與留才的規劃，預計4年時間，擴大招收1萬名以上國際學生，教育部會跟企業一起投資獎助學金措施，培養與招收國際學生，透過更新型態的產學專班，作為未來政府與企業共同招生、育才與留才的措施。

蔡英文昨出席工商協進會會員大會，針對人才培育部分時提及，台灣需要爭取更好的人才與高階人才，包括半導體產業等，而因應全球布局延攬國際人才，將招攬僑外生一萬個名額，來台灣念書並提供獎學金，以及在台灣工作許久的外籍朋友，也可申請加入台灣企業，成為台灣強而有力人才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，蔡英文總統針對台灣產業發展跟人才需求，獲得產業界建議，而政府之前曾透過產學創新條例，逐步設置國內高階研發人才的半導體產業研究學院，但考慮到少子化現象，目前國內大學生生源有逐漸下降趨勢，台灣產業若要持續發展，就需要人力與人才。

潘文忠進一步表示，過去在產學攜手部分，教育部曾與國發會、經濟部、勞動部、僑委會等相關單位，共同針對擴大企業共同合作進行討論，也增加政府與跟企業的國際招生與留才措施，目前規劃上，希望透過更新型態的產學專班，例如「2+2雙連學制」或學士後兩年專班等措施，作為未來政府與企業共同招生育才與留才的措施。

在留才部分，潘文忠表示，過去勞動部也檢討過相關措施，目前教育部與相關部會也將相關草案進行整理，接著將跟企業進行更多座談，希望從113學年開始，就有產企共同招生育才與留才的規劃，預計4年時間，擴大招收1萬名以上國際學生，在台灣接受教育後，有機會留在台灣工作，教育部將跟企業一起投資獎助學金措施，希望企業除了需要人力人才外，在培養與招收國際學生方面，也能投入資源，跟政府一起共同努力。

ET快訊
綠鬣蜥大量出沒！已抓5萬隻　密集畫面曝
馬偕醫強拉樓梯間性侵　學妹輕生身亡
黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　恐遭罰30萬
快訊／阿堂鹹粥「1碗漲到300」　老闆回應了
被太妍取消追蹤！SM正式發聲　粉絲心死：誠意在哪？
快訊／柯文哲開演唱會！　一張8800元「跟BLACKPINK
教育部准了　馬英九邀5校陸生訪台交流
快訊／大巨蛋工人遭電擊！　當場失去呼吸心跳
一家4口剩他1人…外婆帶8歲男童離開傷心地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重回台南吃美食怨「變普通」！在地人揭殘酷真相：別來最好

4所大學申請調漲學雜費　教長：下周公布結果

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！270度無敵海景　吹風小酌超chill

吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

教育部祭獎學金＋新型態產學專班　未來4年招攬1萬名僑外生

拉麵一碗也賣300元！他質疑「阿堂鹹粥不行嗎」：人家是海鮮欸

阿堂魚肚鹹粥「1碗漲到300」！饕客無法接受　老闆回應了

轉移性前列腺癌膠囊「驚見白色顆粒」　3248顆限期回收

台中教育界蘭大弼　常春藤闕思嘉教學23年薪水幾乎全捐

台鐵1天5狀況！桃園站月台照明燈脫落　路線封鎖排除「8列車延誤」

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

重回台南吃美食怨「變普通」！在地人揭殘酷真相：別來最好

4所大學申請調漲學雜費　教長：下周公布結果

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！270度無敵海景　吹風小酌超chill

吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

教育部祭獎學金＋新型態產學專班　未來4年招攬1萬名僑外生

拉麵一碗也賣300元！他質疑「阿堂鹹粥不行嗎」：人家是海鮮欸

阿堂魚肚鹹粥「1碗漲到300」！饕客無法接受　老闆回應了

轉移性前列腺癌膠囊「驚見白色顆粒」　3248顆限期回收

台中教育界蘭大弼　常春藤闕思嘉教學23年薪水幾乎全捐

台鐵1天5狀況！桃園站月台照明燈脫落　路線封鎖排除「8列車延誤」

大巨蛋工安意外！工人遭電擊一度昏迷　遠雄：已恢復心跳

高雄總圖有偷拍狼！女童如廁驚見一隻手拿手機　警鎖定對象追查

重回台南吃美食怨「變普通」！在地人揭殘酷真相：別來最好

4所大學申請調漲學雜費　教長：下周公布結果

有開冷氣半夜還被熱醒　他張眼見「萌萌後腦杓」躺臉邊：融化了

微軟FTC法院文件洩露PS5 Slim發表時間　定價399美元與數位版同價

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！270度無敵海景　吹風小酌超chill

「日版柯震東」爆熱戀前女團人氣成員！　打GAME講語音燃愛火

投書外媒談「和平繁榮四大支柱」　賴清德下令基層多宣傳

吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

生活熱門新聞

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

教育部准了！馬英九邀陸生訪台交流　潘文忠：後續由移民署審查

教育部准了！馬英九邀陸生訪台交流　潘文忠：後續由移民署審查

馬英九基金會邀請陸生來台交流，卻傳出政府因安全為由卡關，教育部長潘文忠今（5日）指出，這次陸生來台共有兩個階段，教育部昨（4日）已經函復馬英九基金會，代表通過第一階段，並請基金會準備後續相關文件，再依規定向移民署申請出入境許可證，而第二階段是否獲得同意，則是由移民署依據權責辦理，移民署同意後陸生才能來台。

工研院今慶50周年　蔡英文：已成全球級研發機構

工研院今慶50周年　蔡英文：已成全球級研發機構

凱子外交？政府3.3億助立陶宛買我晶圓技術　王鴻薇爆蔡英文下令

凱子外交？政府3.3億助立陶宛買我晶圓技術　王鴻薇爆蔡英文下令

金融營業稅調降？　蔡英文：3面向考量妥善規劃

金融營業稅調降？　蔡英文：3面向考量妥善規劃

批民進黨重男輕女　游淑慧點「這些案例」諷：男人都不會有事

批民進黨重男輕女　游淑慧點「這些案例」諷：男人都不會有事

關鍵字：

蔡英文僑外生潘文忠留才獎學金新型態產學專班

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面