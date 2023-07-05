環球影城門票暴噴5000元「真的有人買」？　內行解答：沒買不要去

▲大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎。（圖／記者謝盛帆攝）

記者邱晟軒／綜合報導

日本大阪關西必去行程環球影城（USJ）日前宣布調漲8月中旺季票價，8月11-20日入園的12歲以上成人一日券調整為1萬400日圓（約2300元台幣），首度突破一萬日圓。對此，就有網友查詢了環球影城的門票、快速通關費用，發現價格居然飆破5000元新台幣，不禁令他好奇發問，是否真的有人願意花這麼多錢購買門票？

一名網友今（5）日在批踢踢八卦板以「環球影城PASS門票一張五千真的有人會買？」為題發文表示，他好奇查詢了7、8月日本環球影城的門票和快速通關費用，發現換算成台幣竟然需要超過5000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友進一步指出，2個人一天在環球影城的花費就達到了10000元，然而，這筆費用幾乎可以再購買一張日本來回機票；相較之下，若是去新竹的六福村的門票價格相對較為親民，同樣的價格，幾乎可以遊玩六福村5次。

▲門票 & 特快入場券（快速通關 Express Pass）暑期時段，一組門票飆破8,909新台幣 。（圖／KKDAY）

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，不少網友認為時間就是金錢，直言認為環球影城擁有獨特的遊樂體驗和精彩的娛樂項目，因此願意支付高額門票費用免去排隊時間，「快速通關就是直接插隊阿，還可以按照時間段來走，不用毫無計畫的亂晃，用快速通關才覺得舒服」、「肯定買，每次去都買」、「我排過一次，我可以跟你說1萬我都買」、「花錢買爽度！機票都買了還省這個錢」、「我買7項的，小黃人超爽」。

日本環球影城已開始實施依淡旺季調整的「門票價格浮動制」，從8月11日起至20日共10天，大人一日券價格調整為1萬400日圓（約新台幣2297元），也是日本環球影城開園以來門票首次突破萬元，4至11歲孩童票價格為6800日圓（約新台幣1502元）、65歲以上長者門票價格為9400日圓（約新台幣2076元）。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）