　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環球影城門票暴噴5000元「真的有人買」？　內行解答：沒買不要去

▲▼大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎。（圖／記者謝盛帆攝）

記者邱晟軒／綜合報導

日本大阪關西必去行程環球影城（USJ）日前宣布調漲8月中旺季票價，8月11-20日入園的12歲以上成人一日券調整為1萬400日圓（約2300元台幣），首度突破一萬日圓。對此，就有網友查詢了環球影城的門票、快速通關費用，發現價格居然飆破5000元新台幣，不禁令他好奇發問，是否真的有人願意花這麼多錢購買門票？

一名網友今（5）日在批踢踢八卦板以「環球影城PASS門票一張五千真的有人會買？」為題發文表示，他好奇查詢了7、8月日本環球影城的門票和快速通關費用，發現換算成台幣竟然需要超過5000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友進一步指出，2個人一天在環球影城的花費就達到了10000元，然而，這筆費用幾乎可以再購買一張日本來回機票；相較之下，若是去新竹的六福村的門票價格相對較為親民，同樣的價格，幾乎可以遊玩六福村5次。

▲▼大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲門票 & 特快入場券（快速通關 Express Pass）暑期時段，一組門票飆破8,909新台幣 。（圖／KKDAY）

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，不少網友認為時間就是金錢，直言認為環球影城擁有獨特的遊樂體驗和精彩的娛樂項目，因此願意支付高額門票費用免去排隊時間，「快速通關就是直接插隊阿，還可以按照時間段來走，不用毫無計畫的亂晃，用快速通關才覺得舒服」、「肯定買，每次去都買」、「我排過一次，我可以跟你說1萬我都買」、「花錢買爽度！機票都買了還省這個錢」、「我買7項的，小黃人超爽」。

日本環球影城已開始實施依淡旺季調整的「門票價格浮動制」，從8月11日起至20日共10天，大人一日券價格調整為1萬400日圓（約新台幣2297元），也是日本環球影城開園以來門票首次突破萬元，4至11歲孩童票價格為6800日圓（約新台幣1502元）、65歲以上長者門票價格為9400日圓（約新台幣2076元）。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

ET快訊
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法
直擊／木村妻來台零架子！ 　53歲少女模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友宜後援會」　便當菜色曝光

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

她想買「仁武大樓」被嘴爆　過來人一針見血點問題

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

阿堂鹹粥變相漲價　老闆出面回應了

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

陸外交部發出4聲明反對日核廢水排海

陸外交部發出4聲明反對日核廢水排海

聯合國國際原子能機構（IAEA）昨4日發佈福島核汙染水處置的綜合評估報告，認定符合國際安全標準，日本政府計劃最快今年8月啟動排海計畫，引起中國和周邊國家抗議和反對。對此，中國外交部今(5)日提出四點聲明反對日本把核廢水排入大海，並且明確表態將加強海洋環境監測，強化海產品等進口的檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

日媒打臉中國：中國核廢水排放是福島6.5倍

日媒打臉中國：中國核廢水排放是福島6.5倍

路中央發現灰棕毛球　他近看嚇傻

路中央發現灰棕毛球　他近看嚇傻

海獅趴地尾巴切一半　近看曝暖原因

海獅趴地尾巴切一半　近看曝暖原因

日本8月排放核廢水　韓政府：採尊重立場

日本8月排放核廢水　韓政府：採尊重立場

關鍵字：

環球影城日本大阪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面