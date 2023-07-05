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社會 社會焦點 保障人權

雲林再抓3件傾倒廢土案「總量800公噸」　土方業者羈押禁見

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沿海地區多從事農漁牧養殖業，許多廢棄魚塭及荒廢農地無人使用，不法業者竟將廢土或廢棄物偷偷傾倒，台西警分局近期再查獲3件，估計傾倒廢土總量約800公噸，專案小組逮捕土方楊姓業者、地主王姓男子等8人，雲林地檢署檢察官複訊後以楊姓土方業者有勾串共犯或證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

▲台西警分局6月29日至7月1日連續查獲3件隨意傾倒廢土案，逮捕犯嫌8人並查扣挖土機5台、推土機1台，全案移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局6月29日至7月1日連續查獲3件隨意傾倒廢土案，逮捕犯嫌8人並查扣挖土機5台、推土機1台，全案移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局說明，日前獲報麥寮鄉和東勢鄉遭發現有農田出現怪手整地，曳引車載運大量來源不明之土方傾倒，民眾發現後向警方和雲林地檢署檢舉，並指出隨意傾倒廢土情形對環境造成嚴重的威脅與危害，此不法行為不僅嚴重破壞了生態環境，也給當地居民的健康和生活帶來了嚴重風險。

▲台西警分局6月29日至7月1日連續查獲3件隨意傾倒廢土案，逮捕犯嫌8人並查扣挖土機5台、推土機1台，全案移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局成立專案小組，會同雲林縣環保局人員循線蒐證徹查後初估被傾倒的廢土約800公噸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警成立專案小組，會同雲林縣環保局人員循線蒐證徹查後初估被傾倒的廢土約800公噸，由於土方來源不明且沒有清運證明，同時原地主農民並未申請土地回填；自6月29日至7月1日連續3天共計查獲3件傾倒廢棄土案，逮補楊姓土方業者、王姓地主等8人，並查扣挖土機5臺、推土機1臺，全案依違反廢棄物清理法移送雲林地檢署偵辦在案。

檢方諭令王姓地主等7人無保請回，楊姓土方業者則以有勾串之虞向法院聲請羈押獲准。台西警分局表示，針對重大特殊環保案件均報請雲林地檢署專責小組指揮偵辦，並強調此次查獲亂倒棄土事件，與先前的土尾集團無關，所傾倒的廢土，有些是一般的土方，有些是建築廢棄物，呼籲業者勿心存僥倖。

▲台西警分局6月29日至7月1日連續查獲3件隨意傾倒廢土案，逮捕犯嫌8人並查扣挖土機5台、推土機1台，全案移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局查獲3件隨意傾倒廢土案，其與先前的土尾集團無關，所傾倒的廢土，有些是一般的土方，有些是建築廢棄物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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