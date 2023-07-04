雲林登革熱一口氣爆4重症！1人嚴重出血　羅一鈞急奔當地瞭解





▲雲林縣古坑鄉出現群聚疫情，疾管署副署長羅一鈞前往當地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱疫情拉警報，不僅台南市疫情嚴峻，雲林縣古坑鄉也爆出群聚，值得注意的是，今年出現3年來首見的登革熱重症個案，都發生在雲林縣，其中還有1人嚴重出血住加護病房。因應雲林縣疫情，疾管署副署長羅一鈞今（4）日也前往當地瞭解狀況。

疾病管制署監測顯示，今年6月中旬出現首例登革熱本土病例以來，至今已經累計173例本土，創下7年新高，分布台南、高雄、雲林3縣市。而光是上周一口氣暴增101例本土個案，居住地為臺南市92例最多，依序是仁德區47例、東區36例、安南區3例、南區及善化區各2例、北區及永康區各1例；另雲林縣6例都在古坑鄉，高雄市3例則分別是仁武區2例及鳳山區1例。

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▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，目前登革熱疫情以台南最為嚴峻，特別是仁德區與東區已經列為熱區，台南市其他個案大多與這兩區交界發生群聚相關，高雄市新增病例也都與有台南市群聚活動史；另一方面，雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，惟病毒基因定序結果與臺南市不同，以個案發病日、活動地及環境研判，病例於當地感染風險為高。

值得注意的是，今年已經確認4起登革熱重症個案，都在雲林縣，疾管署防疫醫師林詠青說明，這些個案年齡層分布60幾歲到80幾歲，其中3人有潛在慢性病史如高血壓、糖尿病、痛風等。病況比較嚴重是一名80幾歲女性潛在疾病較多，包含糖尿病高血壓與心臟腎臟疾病，目前還是比較嗜睡，且有解血便、貧血等症狀，還在加護病房治療，屬於嚴重出血狀況；另外3人則生命徵象穩定、意識清楚，在一般病房治療中。

林詠青分析，一般人感染登革熱死亡率小於1%，但如果重症沒有經過妥善治療，死亡率可以達到20%。高風險族群包含嬰兒、孕婦、老年人、肥胖者、慢性疾病患者如：糖尿病、肝硬化、腎衰竭、心肺疾病等，這類民眾感染登革熱，一定要注意併發重症徵兆，及早就醫治療。

▲疾管署發言人曾淑慧與國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說明防治登革熱病媒蚊。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，針對雲林縣疫情，副署長羅一鈞已經前往登地，和衛生局、台大雲林分院與成大斗六分院討論如減少登革熱疫情，不過雲林縣主要病媒蚊是白線斑蚊，和台南的埃及斑蚊相較風險較低，加上雲林縣人口密集遠低於台南市，疫情應該可以慢慢控制，暫時沒有要視為熱區，不過，不管是否熱區，只要出現快篩陽性個案，就會有防治工作介入。

曾淑慧也提到，今年登革熱個案大於60歲以上佔47%(81例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。而台南疫情風險區仍有查獲積水容器，高雄、屏東的病媒蚊指數、誘卵桶指數也上升，逼近或超過警戒值，整體疫情風險提升，另東南亞國家登革熱疫情上升，加上暑假出國民眾多，境外移入風險也增加。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

曾淑慧強調，現在重點為地方政府區域聯防，設立防火牆擴大清楚孳生原、病媒蚊監測，疾管署派遣機動防疫隊到各熱區、風險區進行評估診斷，也會評估成效，中央地方一起努力，把疫情降至最低；針對今年出現重症個案，南區指揮官也主持重症臨床研討會，請相關專家討論，減少重症死亡。

國內今(2023)年截至7月3日累計173例本土病例，其中臺南市163例、雲林縣6例及高雄市4例，全國病例數已達2017年同期以來最高；另有53例境外移入病例，感染國家分別自印尼(15例)、馬來西亞(12例)、泰國(8例)、越南(7例)、馬爾地夫(4例)、菲律賓(4例)、印度(2例)及寮國(1例)移入。