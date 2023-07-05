新店逆子弒母「雙刀斬頭顱」！檢相驗遺體　家屬到場不發一語

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市新店區新生街一處民宅4日下午發生弒母命案，一名59歲連姓男子持2把菜刀將84歲詹姓母親的頭顱砍下，警方獲報到場，將他立即逮捕，待今(5日)完成筆錄後將依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送北檢。今午檢方前往板橋殯儀館相驗死者遺體，結束後家屬不發一語，婉拒媒體採訪隨即離開。

▲檢方於板殯相驗死者詹母遺體後快步離去。（圖／記者戴上容攝）

新店分局碧潭所4日下午1時55分接獲報案，報案人稱，按詹家門鈴往屋內看，見到一名男子雙手沾有血跡，且有人倒臥在地不動。警方派員到場後立即破門，發現84歲詹姓母親倒臥客廳的三人座沙發前，頭部與頸部有刀傷，已明顯死亡，一旁還有2把菜刀，上面有明顯血跡，而59歲連男則在屋內，警方當場將人逮捕。據悉，連男4日上午曾與母親發生爭吵，下午就傳出憾事。

初步了解，死者詹婦育有4男1女，涉嫌弒母的連男家中排行老三，多年前娶越南籍女子為妻，並育有一對兒女，兒女們因工作及就學，長期不住在家中，家中僅有連男與妻子、死者同住。

連男被逮後拒絕回答任何問題，且由於精神狀況不穩定，無法交代行凶動機，警方4日晚間只得停止夜間偵詢，待今日完成筆錄後將移送北檢複訊。

今午檢方在板橋殯儀館相驗詹母遺體，4位家屬也到現場；下午1時許相驗結束後檢方快步乘車離去，家屬面對媒體詢問則態度低調，表示「昨天都已經跟警察說了」，搖搖手示意「沒有話說了」，婉拒媒體採訪後隨即離開。

▼家屬也抵達板殯，面對媒體詢問搖搖手婉拒受訪。（圖／記者戴上容攝）