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新店逆子斬頭顱…舅舅推測「弒母主因」！曝：當兵回來好像中邪

▲新店逆子弒母命案，舅舅現身說法。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店逆子弒母命案，舅舅現身說法。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區新生街一處民宅4日下午發生弒母命案！一名59歲連姓男子持2把菜刀將84歲詹姓母親的頭顱砍下。警方獲報到場，將他立即逮捕。凶嫌舅舅表示，連男時常向母親伸手要錢，又因生活習慣差經常遭母親碎念，推測這可能是弒母主因。

新店分局碧潭所4日下午1時55分接獲報案，報案人稱，按詹家門鈴往屋內看，見到一名男子雙手沾有血跡，且有人倒臥在地不動。警方派員到場後立即破門，發現84歲詹姓母親倒臥客廳的三人座沙發前，頭部與頸部有刀傷，已明顯死亡，一旁還有2把菜刀，上面有明顯血跡，而59歲連男則在屋內，警方當場將人逮捕。據悉，連男4日上午曾與母親發生爭吵，下午就傳出憾事。

▲新北市新店區新生街發生弒母命案。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲新店逆子斬下老母親頭顱。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

凶嫌舅舅表示，連男當兵時不知道發生什麼事情好像中邪，回來後頭腦就不太好，又遊手好閒，最後透過他的介紹到一間油漆廠工作，做了6、7年後存下6、70萬存款，透過仲介娶回現任越南妻子，結婚20年育有一子一女。

▲新北市新店區新生街發生弒母命案。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

舅舅進一步表示，連男後來工作不穩定，3年前在餐廳找到一份月薪3萬元的洗碗工作，但薪水都被妻子領走。由於連男有酗酒習慣及每天2、3包的菸癮，他時常向老母親拿錢，但賣菜才賺幾百塊，連男時常伸手讓老母親不滿，凶嫌母親時常喊連男洗碗，連也不去，另外，連男菸癮大，又愛亂丟菸蒂，雙方時常吵架，但不會動手，舅舅認為這可能是弒母主因。

舅舅透露，「他（連男）這個傢伙有時好有時壞，到6、7月時常會發狂，跟他講話聽不下去，你大聲，他比你更大聲。」

▲▼新店弒母案，檢方於板殯相驗死者詹母遺體。（圖／記者戴上容攝）

▲檢方於板殯相驗死者詹母遺體。（圖／記者戴上容攝）

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