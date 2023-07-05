「炎亞綸案洩密」警送銅鑼燒慘遭檢退貨　店家：今早生意特別好

記者黃宥寧／台北報導

炎亞綸被控偷拍未成年私密影片，士林地檢署偵辦過程中，北市婦幼隊疑將偵查內容洩漏給媒體，4日上午婦幼隊隊長與偵防組長急買2盒知名「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」伴手禮到地檢署，檢方原封不動交由政風室致電請婦幼隊取回。《東森新媒體ETtoday》記者今（5日）也實際走訪該家店。

▲北市婦幼警疑洩炎亞綸案進度，4日急買知名「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」赴地檢署說明。（圖／記者黃宥寧攝）

該家店離北市婦幼隊開車僅短短5分鐘，店內裝潢並不華麗，充滿濃濃傳統職人風格，店家堅持每日早上新鮮現做出爐一次，強調賣完就沒了；走進店內即可感受一襲麵粉香氣撲鼻而來，可清楚看見員工站在煎餅皮台前細心製作，凸顯製作過程衛生。

▲店家免用統一發票，北市婦幼隊警卻要求開收據。（圖／記者黃宥寧攝）

店家老闆受訪說，有看到婦幼隊警察買自家銅鑼燒送禮的新聞，更笑著說「今早生意特別好」；同時也說，昨日婦幼隊是買2大盒禮盒，但因店是使用免用發票，所以客人若有需要報帳可開收據。

▼士林地檢署指揮婦幼隊辦炎亞綸案，卻疑洩漏偵查內容。（圖／記者黃彥傑攝）

「道歉銅鑼燒」突爆紅，全因北市婦幼隊偵辦炎亞綸案時，過程媒體不僅如影隨形，甚至疑將偵查內容洩漏，指揮偵辦的士林地檢署認有洩密。為此，婦幼隊隊長謝志鑫與偵防組長蘇文紹4日一大早就到該店購買銅鑼燒，甚至開收據報公帳，隨後攜2大盒銅鑼燒前往地檢署說明，同日晚間檢方也立刻發聲明說明，更依「公務員廉政倫理規範」規定，全交由地檢署政風室依相關規範處理。

對此，今（5日）北市婦幼隊隊長謝志鑫表示已收到地檢署政風室通知，會儘速派員領回2盒銅鑼燒，並未多表示意見。至於警方處理過程是否涉及洩密，此部分由北市警局督察室主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。