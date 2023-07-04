全國社會福利主管聯繫會議　7／3~7／4台東登場

▲全國社會福利主管聯繫會議，7月3、4日一連2天在台東知本溫泉召開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部主辦、台東縣政府承辦112年第1次社會福利主管聯繫會議，7月3、4日一連2天在台東知本溫泉召開，政務次長李麗芬率領司長、署長及22縣市社政局處首長齊聚台東，希望透過這次會議強化並建構中央與地方社政單位溝通與整合機制，凝聚中央與各縣市社會局（處）之互動與共識，建構更完善且綿密的社會安全網。

縣長饒慶鈴提到，在社會福利的推動上，更踐行2030年聯合國永續發展目標（ＳＤＧｓ）」不遺餘力。在婦幼照顧上，台東推出全國最高的生育補助免費坐月子服務；更是全國第一個公私托月費一致、並設立兒科緊急醫療服務，以建構友善生養環境。

為重視兒少權益，爭取經費投入兒少家庭福利館興建，即將在推動青少年福利服務中心等。在高齡長青照顧上，因應高齡需求，積極擴充社區照顧關懷據點、聚福食堂、設置家庭社區照顧關懷據點、青銀共居、建構獨老風險分級關懷資訊系統，興建長照中心及樂齡大樓等，期能佈建完善長者照顧網絡，讓長者能永續長青活躍老化。

社會處長陳淑蘭指出，縣府團隊在社會安全網的建構保持積極態度去規劃與執行，透過定期聯繫會議、共識營的辦理，強化橫向聯繫機制，增進網絡成員跨領域及跨專業的對話、交流，凝聚共識建立合作模式。另，也協調地方層級之計畫推動、行政執行與服務體系輸送之合作關係，以達跨專業網絡資源共享及合作。

社會處也配合社會安全網政策，推出多項方案措施，包含6歲以下親職賦能、家庭處遇充權方案，積極培力社區防暴宣講師、兒少及老人家庭關懷訪視員，推動原鄉家庭暴力防治推廣計畫，並發展風險預警系統，建構「以家庭、社區及原住民為主體」的服務輸送模式，提供在地就近服務，齊心協力為家庭築起綿密之安全網，守護每個家庭的安全和幸福，提供家庭更完整的福利服務。