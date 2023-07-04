打造原民青年專屬舞台　台東市推馬卡巴嗨公主勇士培訓

▲馬卡巴嗨公主勇士培訓課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了推動台東市成為南島原住民文化首都，台東市長陳銘風，推動原住民族群文化以及人文藝術，其中，睽違5年之久的馬卡巴嗨公主勇士選拔暨培訓課程，4日在市公所開課，展開為期7天的精彩內容，希望能夠讓公主勇士在舞台上show出活力與自信。

在培訓開幕典禮中，市長陳銘風表示，台東是全國原住民族群最多，原住民人口比例最高的縣市，為了維護並傳承原住民文化，特別舉辦勇士與公主選拔培訓課程，希望入選的公主與勇士把握機會學習，在舞台上盡情表現。

這次課程邀請多位專業導師為勇士公主進行授課，內容包括：舞台表演課程（安懂老師）、美姿美儀（高梅齡老師）、時尚造型（楊淑英老師），同時邀請歷屆的馬卡巴嗨親善勇士與公主進行經驗分享，也規劃與活動宣傳大使高偉勛一起拍攝影音節目，並在網路平台播出。

陳銘風在現場也鼓勵馬卡巴嗨勇士及公主們，多展現自我，不必害羞，台東市公所團隊會協助大家，馬卡巴嗨勇士公主會是市公所團隊最佳的夥伴，未來將一起為台東市進行宣傳。

開訓典禮後，一系列培訓課程及馬卡巴嗨主題活動精彩的影像及紀錄，將在活動臉書粉絲專頁「2023馬卡巴嗨」宣傳及分享，而最終的選拔結果於7月23日，森林公園大草原宣布。