台東轉運站及台東大學校區　設置電子看板監控空氣品質

▲空氣品質維護區，已設置電子看板。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為了維護台東良好空氣品質及縣民健康，台東縣政府劃設「台東轉運站暨台東大學台東校區」空氣品質維護區，將於9月1日起管制高污染車輛進入，但為避免民眾在不知情狀況下遭受處罰，台東環保局已於車輛流量大的台東市中華路一段719巷口，設置「機車定期檢驗即時狀態」電子看板，期透過電子看板提醒車主已進入空氣品質維護區及燃油機車未完成排氣檢驗資訊。

環保局說明，劃設「台東轉運站暨台東大學台東校區」空氣品質維護區，自公告後陸續接到許多民眾詢問車輛限制標準以及裁罰的關切電話，為使民眾都能更清楚了解，目前已設置「機車定期檢驗即時狀態」電子看板，供民眾知道自己已進入空氣品質維護區，若在電子看板上看到車號，表示該車輛尚未完成機車排氣檢驗，未來也會持續透過布條、廣播、跑馬燈等多元管道向民眾進行宣導。

環保局進一步說明， 9月1日起空氣品質維護區將透過「車牌辨識系統」全天監測，提醒民眾車輛進入管制路段的燃油機車應完成當年度排氣檢驗、第三期前的柴油車及廠滿3年的柴油大客車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或台東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有不符前述規定者將處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。