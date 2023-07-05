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社會 社會焦點 保障人權

不滿遭電商平台冒名！　藝人王思佳怒告求償踢鐵板...理由曝光

▲王思佳日前捲入假包爭議。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳日前捲入假包爭議，又爆出有電商品牌以她的名氣做招商說明會，讓王氣到提告。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

記者黃宥寧／台北報導

電商如雨後春筍般崛起！去年7月間藝人王思佳在臉書PO文指出，名為「茉本」電商平台，以她與許維恩名義做招商說明會，更酸對方「麻煩憑實力創業，腳踏實地好嗎」，更指出自己只有與ㄚ頭創辦的電商平台合作。她不甘心被冒名，怒向森呼吸生醫科技公司的歐姓負責人提告求償51萬，日前判決出爐。

去年7月14日王思佳發文說：「我真的不知道為何現在有人敢明目張膽的用我跟許維恩的名義在做招商說明會？用藝人去詐騙？根本不認識你好嗎！麻煩憑實力創業，腳踏實地好嗎？到底為什麼要提我的名字去幫自己加分，如果你真的那麼有能力，東西那麼好，真的沒有跟這個「茉本」做電商，麻煩大家不要被誤導了，我現在合作的電商平台是「check 2 Check」「快電商」，其他一些莫名其妙的假裝認識我的，裝熟的麻煩來告訴我、方便我搜證提告」。

不忍被冒名的王思佳提告主張，強調自己為國內知名藝人，並未與森呼吸生醫科技有限公司歐姓負責人合作，但歐女卻在去年7月13日自己經營的IG「茉本MoreBeaut」，直播行銷森呼吸公司所經營茉本電商平台，還聲稱：「我們的品牌形象營運，像廣告，像前陣子許維恩、我們的王思佳，這些全部不需要我們的代理出錢，全部只要是品牌推廣，全部由公司負責，你知道廣告費用是非常貴...」，王思佳認為，會使看到直播的人誤信她與森呼吸所營運的茉本電商有品牌推廣合作。

沒想到，王思佳聲明糾正後，歐女卻透過律師聲明及茉本電商聲明，聲稱雙方有簽署契約，王思佳認為對方不法侵害她姓名權及名譽權，致其受有財產上損害新台幣50萬元，及非財產上損害1萬元，請求刊的判決主文澄清聲明，回復名譽。

歐女抗辯說，直播的言論本意是向自己公司會員說明往後諸如形象營運、廣告行銷等廣告費用，均比照過往，將來也由其公司繼續負擔，會員無需另支出成本，只是單純以過去與王思佳共同主持的「小資女夯什麼」網路節目做舉例，也沒有稱雙方有合作關係，認是王思佳未查明她前後語意，造成誤會。

▼王思佳不滿被冒名怒告求償。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

▲▼王思佳 。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

而其辯護律師指出，2021年11月5日歐女另個『森挪威』品牌確實有與王思佳、許維恩合作「小資女夯什麼」網路節目，當時直播只是想突顯確實過去曾有節目合作，因此並未有侵害王的姓名權及名譽權等。

法官經查發現歐女近1小時直播言論，僅約20秒提及王思佳，目的僅是強調會員廣告費用由她負擔，才開始舉例過去雙方合作案，以客觀事實作為舉例之用，仍屬言論自由保障範疇，不能因王思佳為知名藝人，而一概禁止歐女在任何場合以任何形式提及王思佳，而歐女也沒有以王思佳名義為行銷。

因此難認歐女言論有何不法侵害王思佳，也難謂有使王思佳在社會上個人評價受到貶損而不法侵害其名譽權，故判王思佳敗訴，全案可上訴。

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