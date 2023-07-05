快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

面對2024總統大選，政治評論員吳崑玉昨日在電視節目上提到，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰在當駐美代表時，跟中國駐美大使崔天凱常常聯繫，「他不是在中國沒有線路的人」。對此，金溥聰嚴肅表示，他從政這麼多年，第一次被抹紅，呼籲吳崑玉24小時內道歉，若沒有，他將正式提告，面對不實的攻擊，他會捍衛自己。

吳崑玉在節目上提到，大家以為金溥聰是駐美代表而已，但金也曾經當過國安會秘書長，他也處理過兩岸，所以金在對岸也不是沒有線，他在美國的時候，他也跟崔天凱常有聯繫，他不是在中國沒有線路的人。

吳崑玉更直接說，「所以也可能金小刀去要求，這個侯友宜，你先把國台辦這幾個題目給答了，這樣的話後面的話才好講，至少老共不要捅你後門」。

對此，金溥聰說，吳崑玉的言論完全是無中生有、捏造事實、惡意抹紅，這些人為了抹紅他，再抹紅侯友宜，他從政這麼多年第一次被抹紅，還有人說他「遠中親美」，「紅色加綠色是黑色，他們現在就是在抹黑」。

金溥聰要求吳崑玉，24小時內要道歉，若沒道歉他就正式提告，面對不實攻擊，他會捍衛自己，也會展現應有的態度。

