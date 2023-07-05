遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

▲ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

前國安會秘書長金溥聰出任國民黨總統參選人侯友宜選舉辦公室執行長，不過金加入團隊後，侯友宜近日民調仍為「老三」，外界認為「金小刀生鏽了」。金溥聰今（5日）回擊，他根本不在乎人家怎麼說，他認為，「生鏽的刀刺進去，帶破傷風的細菌，死得更快」。

外界關注金溥聰加入侯友宜競選團隊，未來是否能替侯選情加分，金溥聰下午受訪時特別表示，他們選舉有自己的立場，也有自己的政策，侯友宜看起來很客氣、禮貌，但心中很堅定，他們兩個都覺得他們個性中有些相同特質，所以很快可以磨合，沒有什麼授不授權的問題，大家都是一條心。

「侯友宜就是選戰主帥」金溥聰強調，有任何重大決定都會請示侯友宜，外界還說金小刀生鏽了，「我根本不在乎，我還半還開玩笑說，生鏽的刀刺進去，帶破傷風的細菌，死得更快」。

金溥聰也說，沒有人可以進來操盤3天就要看到成果，大家黨內自己的同志一定要團結才會勝利，一定要哀兵必勝、步步為營，黨內同志要有耐心，不是1天、10天就要有成效，最終決戰是最後三個月，那才是最後的關鍵，現在就是努力、重新整軍出發， 一定可以越來越好。