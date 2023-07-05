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快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

▲▼外交部長吳釗燮 立法院外交委員會答詢 國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國安局長蔡明彥5日罕見接受Yahoo TV節目專訪，針對台灣內部「戰爭與和平」的討論明確表示，中共要發動台海戰爭，能力還不夠，成本非常高，客觀環境來看，發生可能性不高，在這之前是「脅迫」，跟侵略是不一樣的，「現在台海沒有兵凶戰危，討論戰爭和平選項是人為塑造出來的氣氛討論，客觀環境上，沒有中國要即刻武力犯台的事實」。

蔡明彥表示，戰爭與和平的討論，有主觀跟客觀因素，主觀上可能認為兵凶戰危，但以情報機構客觀來說，中共要發動台海戰爭，能力還不夠，成本非常高，全面登陸作戰非常不容易，就算用飛彈攻擊或海上封鎖，讓台灣第一時間對中國屈服也不容易，客觀環境來看，發生可能性不高，中國能力還不夠，武力犯台能力之前是恫嚇，不是侵略。

蔡明彥強調，台海沒有兵凶戰危，這是人為操作的風向，客觀環境來看，中國沒有武力犯台能力，在這之前，是脅迫，跟侵略是不一樣的，「現在，討論戰爭和平選項是塑造出來的氣氛討論，客觀環境上，沒有中國要即刻武力犯台的事實」

對於外界所謂2027年中共可能武力犯台的時間點，蔡明彥指出，政治上是中國國家主席習近平第四任期的重要年份，另外習近平對內要求，希望2027年解放軍建立基本武力犯台能力。他說，這也印證了中國現在並沒有能力，但在建立能力同時，也不代表能馬上武力犯台，還要有政治判斷。

蔡明彥說，當戰爭機器啟動後，目前中國的國內經濟政治社會處於低檔階段，這時間點對外發動侵略，雖然有代罪羔羊理論，但這對中國風險非常、非常高，很可能跟外界關係惡化，會處於內外交迫狀況。

蔡明彥表示，俄羅斯侵略烏克蘭就是一個例子，戰爭沒有辦法依照劇本走，戰爭今天還在打，包括瓦格納跟兵變動作，「威權政府對外啟動戰爭機器，轉移對政府不滿情緒，但也可能讓政府陷入內外交迫的不確定情況」。

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