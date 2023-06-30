　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

境外敵對勢力滲透手段多元化　最高檢動員三審級19人參與座談

▲▼ 。（圖／提供）

▲國安會祕書長顧立雄致詞 。（圖／最高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

近年來境外敵對勢力對臺滲透手法日益多元，方式包括拉攏、吸收現職及退役軍人、公務員刺探、蒐集國防、公務機密；對民間團體、臺商組織等以交流名義進行統戰並發展組織；對臺產業進行滲透，透過併購公司、挖角關鍵人才、竊取營業機密等方式，取得我國關鍵技術。國安局、國防部、法務部、檢察機關及調查局針對國家最新國安情勢，共同舉辦交流講習，維護國家安全

▲國安會祕書長顧立雄致詞 。（圖／最高檢署提供，下同）

▲國安會祕書長顧立雄致詞 。（圖／最高檢署提供，下同）

國安會秘書長顧立雄、國安局、國防部、法務部、最高檢察署、臺灣高等檢察署、調查局、警政署等首長與重要幹部均出席與會，共同研討當今重要國安刑事案件相關議案、凝聚共識並精進相關案件之協作，以因應臺灣當前面臨的國安刑事問題。

顧立雄祕書長於首長班致詞時表示：「情資顯示中國透過多重手段試圖規避我國法律，要阻絕此類不法手段，需要國安單位及檢調一同攜手，密切注意境外敵對勢力的動向，以嚴謹的蒐證並提起追訴，方能彰顯我國的法治。」
法務部蔡清祥部長對於檢察機關工作提示：「一、要熟悉國安法制規定；二、指定專責檢察官及檢察事務官偵辦；三、二審檢察長對於未來國安案件在高院為第一審管轄之案件要及早因應準備；四、各地檢署建構堅實的國安辦案團隊；五、二審落實審核機制。」

針對國安工作需要，最高檢察署編定系統性教材「109~112年具參考價值之函釋與議案」作為講習教材，及「2023國家安全案件偵查要領彙編」，作為研習綱領。其中「偵查要領彙編」動員全國一、二、三審之審檢19位同仁，蒐集相關案例9篇21文，以案為鑑，進行檢討評析，期能交流經驗，增進偵查智能。

最高檢表示，這次講習，希望就兩方面進行強化：1.在個案偵查方面，例如反滲透法等案件，希望加強與相關機關間的密切聯繫，有效截堵滲透；2.在專業交流方面，辦理國家安全刑事案件團隊期待能加強各種專業交流與講習，透過團隊合作縮短磨合期強化蒐證技能與專業知識。因此在課程的安排上，首次採用專業性及混合性編組及「群組性教學」，希望能加強相關機關間的密切聯繫，強化蒐證技巧及專業知識。

與會各機關先進均認這次講習課程設計具系統性規劃，內容紮實，且跨機關深入交流偵辦國家安全刑事案件之心得及策進作為，更有助機關間聯繫及合作。同時亦就多項重要議題深入研討，並獲具體明確之共識決議，對持續精進國家安全刑事案件之偵辦，必有重大助益。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

社會熱門新聞

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

基隆警慶祝升官喝掛嘔吐！一覺醒來官職飛了

覬覦財產！18歲逆子「106刀弒雙親」

北市府職員「手撐頭」陳屍公園

北市青春專案聯合稽查　蔣萬安現身KTV包廂

新北男自撞分隔島！無生命跡象

YouTuber「被退訂」罵粉絲　法官教他公關處理

「藍道詐團」吸收警奪3命　6人續押

小紅老師告NONO　網挖7年前秦偉案

即／騙4億殺3人「藍道」詐團起訴

道交新制首日　新北取締49件

南寮漁港廂型車墜海！2人上岸立刻落跑

台南「豪哥」被通緝還要尋仇！落網下場慘兮兮

警界媽寶再惹議　1年請假百日

更多熱門

相關新聞

檢察官未來用ChatGPT辦案？

檢察官未來用ChatGPT辦案？

「AI可以說是一本正經的胡說八道」，美國甚至出現用AI預測司法官判決結果，雖然如此，科技運用到司法實務上，確實可以有效解決司法官過勞問題。

檢察總長邢泰釗　宣示查賄決心

檢察總長邢泰釗　宣示查賄決心

萬國法規暨政策研究中心成立

萬國法規暨政策研究中心成立

快訊／駁涉台大審議林智堅論文　國安局：無法探知蘇宏達LINE群

快訊／駁涉台大審議林智堅論文　國安局：無法探知蘇宏達LINE群

顧立雄「美替台強化自我防衛花很大功夫」　採不排除介入戰略模糊

顧立雄「美替台強化自我防衛花很大功夫」　採不排除介入戰略模糊

關鍵字：

最高檢察署國安局祕書長顧立雄邢泰釗滲透

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面