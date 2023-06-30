境外敵對勢力滲透手段多元化　最高檢動員三審級19人參與座談

▲國安會祕書長顧立雄致詞 。（圖／最高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

近年來境外敵對勢力對臺滲透手法日益多元，方式包括拉攏、吸收現職及退役軍人、公務員刺探、蒐集國防、公務機密；對民間團體、臺商組織等以交流名義進行統戰並發展組織；對臺產業進行滲透，透過併購公司、挖角關鍵人才、竊取營業機密等方式，取得我國關鍵技術。國安局、國防部、法務部、檢察機關及調查局針對國家最新國安情勢，共同舉辦交流講習，維護國家安全

國安會秘書長顧立雄、國安局、國防部、法務部、最高檢察署、臺灣高等檢察署、調查局、警政署等首長與重要幹部均出席與會，共同研討當今重要國安刑事案件相關議案、凝聚共識並精進相關案件之協作，以因應臺灣當前面臨的國安刑事問題。

顧立雄祕書長於首長班致詞時表示：「情資顯示中國透過多重手段試圖規避我國法律，要阻絕此類不法手段，需要國安單位及檢調一同攜手，密切注意境外敵對勢力的動向，以嚴謹的蒐證並提起追訴，方能彰顯我國的法治。」

法務部蔡清祥部長對於檢察機關工作提示：「一、要熟悉國安法制規定；二、指定專責檢察官及檢察事務官偵辦；三、二審檢察長對於未來國安案件在高院為第一審管轄之案件要及早因應準備；四、各地檢署建構堅實的國安辦案團隊；五、二審落實審核機制。」

針對國安工作需要，最高檢察署編定系統性教材「109~112年具參考價值之函釋與議案」作為講習教材，及「2023國家安全案件偵查要領彙編」，作為研習綱領。其中「偵查要領彙編」動員全國一、二、三審之審檢19位同仁，蒐集相關案例9篇21文，以案為鑑，進行檢討評析，期能交流經驗，增進偵查智能。

最高檢表示，這次講習，希望就兩方面進行強化：1.在個案偵查方面，例如反滲透法等案件，希望加強與相關機關間的密切聯繫，有效截堵滲透；2.在專業交流方面，辦理國家安全刑事案件團隊期待能加強各種專業交流與講習，透過團隊合作縮短磨合期強化蒐證技能與專業知識。因此在課程的安排上，首次採用專業性及混合性編組及「群組性教學」，希望能加強相關機關間的密切聯繫，強化蒐證技巧及專業知識。

與會各機關先進均認這次講習課程設計具系統性規劃，內容紮實，且跨機關深入交流偵辦國家安全刑事案件之心得及策進作為，更有助機關間聯繫及合作。同時亦就多項重要議題深入研討，並獲具體明確之共識決議，對持續精進國家安全刑事案件之偵辦，必有重大助益。