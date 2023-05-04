國安局長徵才！蔡明彥罕見走入校園演說　邀中興學生加入國安工作

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安局長蔡明彥4日上午出席國立中興大學「法政論壇」，發表「當前國家安全情勢分析」專題演講，針對整體國際局勢發展詳加分析，期使各界瞭解當前國家處境與安全情勢變化，加強國人國安意識；另外，也鼓勵該校年輕學子報考國安局並投身國安工作。

行事風格一向低調的國安局長，如今罕見走入民間，蔡明彥4日上午出席中興大學「法政論壇」，並發表「當前國家安全情勢分析」演說。他在演講中，說明俄烏戰事持續影響區域安全與穩定，在俄烏雙方無意讓步下，戰事迄無轉圜跡象，且升高美歐與「中」俄的全球集團化對抗。另外，中共面臨內部經濟發展趨緩、民心浮動及對外關係治理等挑戰，增添其對外行為變數。

蔡明彥指出，中共不放棄對臺使用武力，持續升高對臺軍事恫嚇，擴大操作「灰色地帶」與認知作戰等複合式威脅，致使國際社會對台海關注度大幅提升。美歐及我周邊國家已將臺海和平直接連結整體印太區域安全，並表達對維持台海現狀的強力支持，嚇阻中共威權主義及軍事擴張。

在演講過程中，蔡明彥與中興大學師生充分交換意見、互動熱絡，希藉此讓學界及青年學子進一步瞭解當前國家整體安全情勢及挑戰，以強化國內應對國安威脅之社會共識。

此外，為維繫與年輕世代的交流互動，加強情報單位與社會溝通鏈結，蔡明彥也結合今年國安特考招生工作，鼓勵現場有志青年投入國安工作行列，並期盼各界對國家安全建立共識，擴大社會對我國家安全工作之支持，共同協力守護我國家安全與民主自由價值。