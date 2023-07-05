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限時5天！超商「哈根達斯下殺買5送4」　雪糕、迷你杯只要72元

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出連續5天「哈根達斯雪糕、迷你杯買5送4」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

趕快幫冰箱補貨！就有超商推出連續5天「哈根達斯買5送4」優惠，迷你杯、雪糕任你挑，折扣後最便宜只要花72元就能盡情享用哈根達斯；另外，該超商還獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，即日起至7/9止還可享單支29元、2支49元優惠。

7-11門市推出最新哈根達斯優惠，即日起至7/9止連續5天，原價129元系列的迷你杯、雪糕下殺「任選買5送4」，搭配折扣後最便宜只要花72元就能爽爽吃哈根達斯。

另外，7-11門市還獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，直接把布丁變身雪糕，每一口都充滿統一布丁最經典的焦糖香、布丁香，且即日起至7/9止還可享單支29元、2支49元優惠，等於單支最便宜只要25元開吃。

▲▼7-11獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」。（圖／7-11提供）

▲「統一布丁牛奶雪糕」即日起可享單支29元、2支49元優惠。

▲▼亞尼克最新亞皇家奶茶布丁生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。

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