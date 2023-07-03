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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

再流失辦案高手！留美博士張道周轉換跑道服務人民

▲▼高等法院法官張道周，未來將轉換跑道擔任律師。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高等法院法官張道周，未來將轉換跑道擔任律師。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

又再流失一位司法人才！曾任台中、嘉義地院庭長的台灣高等法院法官張道周，擁有美國菁英大學法學博士學位，但他已經決定辭任法官，未來將回到家鄉嘉義市，開設律師事務所，服務人民。張道周擔任法官任內，辦案品質極高，就此轉任律師，可說中南部民眾的福音。

張道周台大法律系畢業，台大法律研究所民商事法組法學碩士，2006年服役期間，就通過司法官特考與律師高考。他2009年進入法務部司法官訓練所受訓，第38期結業，之後分發到嘉義地院擔任法官。而張道周擔任法官後持續精進，流利的英語對話能力，更幫助他順利取得美國華盛頓大學智慧財產法學碩士、美國華盛頓大學法學博士學位。

此外，他在工作上也不斷取得好成績，在嘉義地院、台中地院均擔任法官兼庭長，高等法院臺中分院法官，之後轉調司法院刑事廳辦事。擔任法官期間，表現極為優異，期間曾因辦案成績優良，二度獲得司法院嘉獎；所主筆判決，二度獲選為臺灣高等法院暨所屬法院具有參考價值裁判；精通外語與比較法研究，獲司法院選送出國進修，專攻台美繼承制度的比較研究；研究能力出眾，為任職法院所撰寫的研究報告，榮獲107年度司法院研究年報第1名、104年度第 2名、101年度佳作的殊榮；跨足特殊專業領域，領有刑事智慧財產類型、刑事原住民類型專業法官證明書。

目前擔任台灣高等法院法官的張道周，熱愛鄉土，懷抱著公義社會的理想，選擇法律系就讀。有感於公部門堅守崗位，是台灣民主化與司法改革所欠缺的基礎建設，因而投身司法審判的行列。在台灣民主化多年之後，台灣社會蓬勃發展，網路世代來臨，深覺社會溝通參與的重要，毅然而然辭去法官職務，以律師角色重新出發。他轉換跑道後，當然希望能有更多的時間陪陪家人，也希望能從不同的方式，對社會做出貢獻。

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