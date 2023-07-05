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單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

▲▼ 健身房,健身,運動,啞鈴（圖／記者莊祐晴攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來在低薪、高房價的環境下，越來越多人成為躺平族。一名網友表示，自己就是不婚主義者，生活自在逍遙，存的錢不是拿來投資就是旅遊；而主管坦言很羨慕，卻又忍不住抨擊「最討厭就是你們這種人。」

網友日前在Dcard提到，「主管今天抱怨，最討厭就是你們這些類型的人，不婚主義、一個人飽全家飽，中午吃蛋白粉配水煮蛋、雞胸健身健康餐，下了班就跑去健身運動，然後不加班，存的錢都跑去旅遊或是投資自身，身材永遠保持標準，小腹平坦。」

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對方直言，自己很羨慕這類人，但卻不看好，「這種都偏向自私利己，對公司、對國家、對經濟都沒有幫助與貢獻，只有對自己好。」

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛回應，「時代不同，想法不同，我只追求人生開心，怎麼樣會開心我就怎麼做，旅遊會開心就去旅遊，不要想那麼多有的沒的」、「看看他能講出這種話，可見他多不快樂」、「拜託！照顧好自己的身心健康，減少醫療資源的花費，是對國家、經濟極大的貢獻欸」、「他是在羨慕你！結婚被家庭套牢，有小孩被小孩追著跑，人生除了工作就是家庭，沒有自己的時間」、「關他什麼事？至少我們知道如何管好自己，沒有成為社會國家的負擔，而不是生了不養不教，造成社會亂源之一」、「其實他是既羨慕又嫉妒，因為現代年輕人可以選擇他當時沒得選的自由，長輩們把人生看作是一種責任，需犧牲私心，把人生奉獻給家庭和事業」、「重點：他很羨慕」。

另外，也有人以主管角度出發，表示「這種人的確就是比較自由啊！難掌控、難奴役，他當然覺得不好，有生小孩、有家庭、有房貸車貸的，哪敢不乖乖工作？越老還越不敢離職，他當然覺得好。」

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