分手3年！跟前男友哥哥「交往很怪嗎」　兩派戰翻：兄弟感情會變差

▲跟前男友的哥哥交往會很怪嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人和前任分開後，就不會再聯絡，豈料命運捉弄人！一名女網友發文透露，她跟前男友分手3年，因工作關係，與對方哥哥聯繫上，也開始考慮要不要交往，這樣會很怪嗎？貼文曝光後，隨即引發討論。

女網友在Dcard上，以「跟前男友的親哥哥交往會不會很怪」為標題發文，提到她跟前男友已經分手3年，且分開後再沒有聯繫。近期因工作關係，她和前男友的親哥哥聯繫上，也慢慢越走越近、有了好感，現在更考慮要不要交往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，因為擔心會有道德問題，所以想尋求大家意見，這樣該交往嗎？她也補充道，與前男友交往期間並沒有見過家長，只是若和哥哥在一起，與前男友的關係或許會有點尷尬。

▲網友看法兩極。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛搖頭，「很怪，不會交往」、「建議你不要，3個人都會陷入本來沒有必要的尷尬」、「非常怪！他們兄弟倆的感情一定會變更差」、「勸你不要比較好，他弟弟絕對會不爽」、「不會交往！如果說堂、表就算了，但親......別」、「超怪！你見到前男友不會尷尬嗎？男方的父母知道了也不會接受吧」。

不過也有網友認為，「你對他弟無感就可以，講白一點會不會結婚都不知道，把握當下的緣分吧」、「是我的話才不管前任尷不尷尬，自己幸福比較重要，男未婚女未嫁，哪裡有什麼道德的問題」、「我覺得不會怎樣欸，都分手3年了欸！我覺得主要是看當時跟前男友的分手原因吧」、「我的初戀現在是我堂姊夫」、「如果以前是純純的愛，沒交往太深我覺得可以」、「還好啦，後來就會接受了，我家也有這種情況，而且結婚了」。