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一看時間又是「4:44」她毛毛的！　一票人+1：10次有6次以上

▲▼想準時下班,看手錶,下班,離開公司,不耐煩。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO常看到「4:44」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

怎麼一看時間，又是4時44分？一名女網友發文表示，她有時會查看時間，但好巧不巧常常都是「4:44」，讓她想知道其中原因，不然心裡總是怪怪的。貼文曝光後，底下一票網友認為，其實未必是看到「4:44」的次數多，而是這個時間比較容易被記得。

女網友在Dcard上，以「有人也常看到時間是4:44嗎」為標題發文，提到她從以前就覺得很奇怪，不論是下課還是下班，只要一看時間就是「4:44」，到底是什麼原因？

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原PO表示，因為長輩總說4這個數字不太好，所以只要看到這個時間，她的心裡都覺得有點怪怪的。她還補充，就連拿起手機的瞬間，時間也是「4:44」，讓她覺得很討厭。

▲手機,講電話,滑手機,低頭族,等人,咖啡廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲不少網友也常看到這個時間。（示意圖／取自Stocksnap）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我每次只要4點多開手機看時間，也很奇怪，10次通常有6次以上444」、「我有一次半夜起來也剛好是4:43、44左右！超可怕的，晚上看到這個數字，心裡會莫名怪怪的」、「我也很常看到4:44，連學號都有44過，但我發現運氣都還不錯，就開始喜歡4了」。

也有網友分析，「因為你下課就是那個時間點附近啊」、「因為其他時間你不太會去記」、「因為你只會記得444，難道你會記得510、231、821這些怪數字嗎」、「因為你對這個時間點敏感，其他時間看了不會特別放在心上」。還有些網友表示，「用24小時制就不太會看到了吧」、「沒事啦，我每次看電量都是87」、「可以Google天使數字444，看一下意思就不會覺得不舒服了」。

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