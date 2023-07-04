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男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

小五男童手上戴的智慧型手錶突然爆炸，導致手臂灼傷。（圖／翻攝畫面）

▲小五男童手上戴的智慧型手錶突然爆炸，導致手臂灼傷。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市土城一名就讀小五的10歲男童，前幾天手上戴的智慧型手錶突然爆炸，造成手臂和手指灼傷，恐需要進行植皮手術。此事引發家長關注，3C達人就分析自己的看法，而3C業者也研判「最有可能」的原因。

男童6月30日下午從家裡前往補習班，手上的智慧型手錶突然爆炸自燃，導致右手前手臂2度及左手指1度燒燙傷，事後前往醫院，醫生評估後續恐須進行植皮手術。

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▲▼ 。（圖）

▲男童手臂恐需植皮。（圖／翻攝畫面）

對此，3C部落客林小旭在臉書粉專「ifans 愛瘋生活」指出，最近天氣炎熱，容易造成電池不穩定，加上小孩在玩耍過程中可能產生過度碰撞，而該手錶已經戴4年多，手錶戴久也會導致防水能力喪失，因此手錶老化、喪失防水能力造成短路，都是要特別注意的地方。

另外，「蘋果貓通訊」也點出，兒童手錶大多有防水防塵的功能，而且電池有保護機制，正常情況下不太容易會爆炸，真正危險的原因有3個：

1.手錶的電池平均2～3年就要更換，有些手錶的電池芯可能會膨脹，「看起來還能用就繼續使用」其實很危險，電池膨脹後可能會導致鋰電池的保護層破掉，如果這時候手錶螢幕撐開，或是錶面有裂痕，就可能導致鋰電池接觸到空氣或水而爆炸。

2.手錶表面被撞破，但還可以顯示就繼續用，卻忽略手錶失去防水防塵的功能，就有可能會產生爆炸的起因。

3.孩子破壞力強，剛換就把錶面破壞掉了，家長為了省錢捨不得換手錶就會產生危險。

至於消防大隊則研判，最有可能是「電池過熱」引發爆炸意外。

男童戴智慧型手錶爆炸「手臂灼傷恐須植皮」　消防大隊揭最可能釀禍主因

▲消防大隊分析，最有可能是「電池過熱」導致爆炸。（圖／翻攝畫面）

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