越熱越容易「感冒」？夏季常見3大NG行為導致咳嗽流鼻水

▲天氣越熱反而越容易感冒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡至欣／整理報導

高溫警報一波波，全台烤番薯！局部地區甚至飆破38度，但氣象局卻指出「還沒最熱、只有更熱」。民眾除了要嚴防熱傷害，也得小心天氣越熱反而越容易感冒，因為室外炎熱、室內過涼，會對身體造成負擔而降低免疫力，家電達人486先生特別點出3大NG行為常讓人「熱到感冒」。

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▲電扇放在冷氣受風處增加冷房效率。（圖／486團購提供；以下同）

1. 電風扇直吹身體

電扇正確使用方式為加強空氣對流，而不是對著人吹，尤其滿身大汗時直接吹風，非常容易著涼。單獨使用電扇時記得開窗，將電扇面窗向外吹，讓室內熱空氣排出，產生有效循環。若搭配冷氣使用，則關上窗戶並將電扇朝受風處吹，加速室內降溫更省電。家裡有上下樓的話，可將電扇放置於樓梯下方朝樓上吹，讓空氣流通。

▲冷氣溫度建議設定在26度左右不要過低。

2. 頻繁進出冷氣房

暑氣難耐常把人逼進冷氣房，但室內外溫差過大，身體控溫機制無法快速調節，容易導致鼻塞、流鼻涕等熱感冒症狀。冷氣溫度建議設定在26度左右不要過低，也應避免短時間內頻繁進出，同時多補充水分，促進循環代謝，避免暑熱在身體累積。

▲濕度控制在50%至55%為人體舒適範圍。

3. 環境太潮濕

台灣夏天濕度經常高於70%，身體容易感到黏膩不舒服或鼻子過敏，不少民眾只想著趕緊打開冷氣，卻忽略除濕的重要性。室內濕度建議維持在50%~55%為人體舒適範圍，只要開除濕機搭配電扇，乾爽感立即提升，也比冷氣的除濕模式更省電。