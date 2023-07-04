終於等到這桶！經典「乳膠漆桶」大變身　裝滿超濃牛奶糖冰淇淋

▲7-11中秋預購開賣「虹牌油漆x枝仔冰城 乳膠似漆冰淇淋」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱，怎麼可以不吃冰！就有超商開賣這款超大桶冰淇淋，包裝超可愛，是超經典的虹牌油漆「乳膠漆桶」，一打開就是滿滿的牛奶糖冰淇淋，還加了巧克力脆餅，口感富有層次又充滿濃郁滋味。

7-11中秋預購開賣這款「乳膠似漆冰淇淋」，枝仔冰城攜手虹牌油漆，以乳膠漆造型桶盛裝綿密冰涼的牛奶糖冰淇淋，搭配巧克力脆餅，每一口都充滿濃郁焦糖香及脆脆口感，天氣熱一定要吃。

▲牛奶糖冰淇淋還加了巧克力脆餅，口感有層次又充滿濃郁滋味。



▲「統一布丁牛奶雪糕」即日起可享單支29元、2支49元優惠。

另外，7-11門市還獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，直接把布丁變身雪糕，每一口都充滿統一布丁最經典的焦糖香、布丁香，且即日起至7/9止還可享單支29元、2支49元優惠，等於單支最便宜只要25元開吃。

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。