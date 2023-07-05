夏天頭皮頭髮狀況多！洗髮精眉角這樣挑　明星夯做「頭皮瑜伽」

▲台灣夏天炎熱，加上潮濕悶熱也帶來不少頭皮與頭髮狀況連連。（圖／初生生提供）

記者王威智／採訪報導

台灣夏天炎熱，日頭赤炎炎不只妝容難以維持，更何況是頭頂曝曬的頭皮總會被曬到灼熱不適，加上潮濕悶熱也帶來不少頭皮與頭髮狀況連連。3金（金曲獎、金鐘獎、金馬獎）御用沙龍團隊造型師黃一峰就提醒，「夏季的天氣悶熱，容易大量增加出汗出油的機率，導致皮膚長期處於悶熱狀態，皮膚菌種失衡會開始出現許多頭皮問題。」

▲▼ 在演藝圈中也吹起一股幫頭皮做SPA的風潮。（圖／初生生提供）

在外烘熱氣，進門吹冷氣的習慣也是容易造成頭皮油水不平衡的狀況，不少沐浴品牌都推出專為台灣夏季氣候設計的洗髮產品，主要都添加舒緩成分降低頭皮不舒服的感覺，此外挑選茶樹、生薑町、地衣等等抑菌成分的洗髮產品，可以讓頭皮菌種問題平衡，減少悶熱造成的頭皮問題。過去許多沙龍也提供頭皮去角質的服務，而現在更進階，在演藝圈中也吹起一股幫頭皮做SPA的風潮，被形容是「幫頭皮做瑜伽」；頭皮與臉皮是同一層皮組織所組成，既是同一張皮，所以也要好好保養。

▲演藝圈吹起幫頭皮SPA風潮，女藝人拐拐跑來體驗。（圖／初生生提供）

▲健身男神黃欣元Alvin接受頭皮檢測，判斷頭皮狀況。（圖／初生生提供）

頭皮做瑜伽也依照不同膚況有所不同，進到專門沙龍第一步，需要先透過ScalpX專業頭皮檢測儀器，以放大兩百倍率檢測，操作技師透過鏡頭判斷是否有敏感、多油脂、角質堆積、頭屑等問題。再選擇相對應的精油，從肩頸沿著脈絡按到頭皮穴點，讓經脈從按、揉的手法打開，達到增進舒適、促進頭皮循環。接著針對頭皮狀況深度給予其清潔或保養；挑選天然契作洗髮精及負離子深層清潔，以契作洗淨頭皮後，藉由負離子儀器的特殊原理，以超音波震盪產生負離子微米氣泡沖洗頭部，幫助中和頭皮酸鹼值。

▲女藝人薔薔體驗精油按、揉的手法促進頭皮循環。（圖／初生生提供）

▲陳艾琳體驗頭皮做瑜伽。（圖／初生生提供）

專門沙龍店長龔子傑分享：「Spa的部分隨時都可以做，初生生護理在做的部分是將頭皮調理以及Spa做結合，讓我們在有效修護頭皮的過程中享受Spa等級的放鬆舒適。頭皮症狀較重建議1個禮拜一次。」頭皮跟臉皮保養一樣重要，出門在外防曬也很重要！許多藝人指名合作的造型師黃一峰提醒：「平時在出門前可以塗抹頭皮養髮液，讓頭皮保濕同時行程抑菌環境，遇到大太陽時要記得撐傘，因為頭皮沒有辦法塗抹防曬，需要透過雨傘抵擋紫外線的直接曝曬，減少頭皮因長期曝曬造成老化問題。」

▲3金（金曲獎、金鐘獎、金馬獎）御用沙龍團隊造型師黃一峰。（圖／初生生提供）

