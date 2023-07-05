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3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

3生肖下半年工作出現危機　屬馬遇小人、屬豬被詐騙

▲下半年3生肖工作運堪憂，恐出現危機讓你喪失機會。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

2023年已邁入下半年，有些人的工作運勢可能會出現變化。星座命理網站《搜狐網》就分析出有3個生肖在職場上特別注意，容易出現工作危機，犯小人、受騙都有可能，所以工作上要多加留意，有些則是遭誆騙，平時要提高警覺，不要輕信別人。趕快來看看自己有沒有上榜，或提醒上榜的朋友，要多注意些哪方面的狀況。

屬馬的人：

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屬馬的人下半年一定要著重提升自己的業務能力，就算你已經對自己的能力有所把握，還是不要掉以輕心。下半年你會得到領導的賞識，會被委派比較重要的項目和任務，但同時你也會遭到同行、同事的嫉妒，在你信心滿滿地完成工作的過程中，他們表面配合，實際上可能會給你暗地裡使絆子，讓你屢遭困境。

一個不小心，到手的項目可能就要丟掉了，就算臨近結束的時候，依舊要小心謹慎，千萬別讓自己的勞動成果被別人截胡了！

屬雞的人：

屬雞的人在農曆八月、十月時要特別小心，可能會輕信職場中小人的讒言。表面上和你稱兄道弟、推心置腹，實際可能會暗地裡給你使絆子。如果你足夠強大，時刻檢查自己項目的進度，並且不粗心馬虎，其實對方還是很難找到你的弱點。

只要讓自己足夠強大，才不會給別人機會！另外，工作中可能會出現一些利益勾結，千萬不要被眼前的小利益迷失了雙眼，一旦你借助工作之便走錯第一步，就相當於自己有了把柄在別人手裡，對你以後的發展不利，想要走得遠，就要步步走得穩。

屬豬的人：

屬豬之人下半年聽信別人的讒言，有可能做了不正確的投資，被騙光錢財。如果你沒有做好調研，千萬不要輕信別人的話，把自己的財產全部投到一個你並不了解的投資中。高利益的背後永遠是高風險，除非你做好了承擔所有風險的準備，否則千萬不要輕舉妄動！

只有自己不取巧，才能杜絕小人帶來的禍端，也可以避免自己被牽連。只要自己行得正坐得端，就可以順利的逢凶化吉。

※《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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