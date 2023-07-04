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「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲原PO困擾直呼，夏天太熱，導致雙峰下方狂冒汗。（示意圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天容易流滿身汗，而一名上胸豐腴的妹子哀喊，她有個害羞部位濕到不行，「奶下真的堪比腋下，手摸過去都是濕的」，於是好奇有什麼方法能阻止流汗？文章曝光後，引來一妹子爆共鳴回應，「夏天超痛苦，洗完澡還要捧起來讓『它』乾才行！」

一女網友在Dcard真心感到困擾直呼，南部天氣熱炸了，尤其胸前狂冒悶汗，「我真的覺得奶下真的堪比腋下，手摸過去都是濕的...甚至覺得它比腋下還可怕」，因此想求問妹子們都怎麼辦？

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文章曝光後，釣出一票妹子秒懂回應，「真的腋下反而還好，我都要一直拿手帕擦奶下，還以為自己是流汗怪物」、「有時候都覺得怎麼可以這麼臭～整個內衣都汗味」、「我會在內衣裡面墊護墊！涼感的那種」、「夏天超痛苦，洗完澡還要捧起來讓『它』乾才行」、「內衣下緣都濕的，真的快瘋掉，去廁所就會順便擦一下」。

也有人狂喊羨慕，「對平胸的我而言是令人羨慕的困擾」、「想說點什麼，但發現根本與我無關」、「我怎麼沒有這個問題」、「這個問題就像長太高都會撞到門框一樣，好羨慕」。

事後，原PO也統整「打擊濕奶」的小撇步，包括：塞廚房紙巾、塞胸墊、擦爽身粉/痱子粉、帶一件內衣更換等。

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