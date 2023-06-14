妹子街頭爆汗！胸前大露「空杯」　全場1原因秒勸：別提醒

▲友人逛到一半「空杯」太明顯，讓原PO不知所措。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「遇到空杯會提醒嗎？」一名妹子透露，前幾天出門逛街時，礙於天氣太熱狂噴汗，友人逛到一半衣服都黏在皮膚上了，結果原PO愣見對方「空杯」見客，「不注意真的很難，因為真的超明顯！」當下原PO臨機應變想出1招，才避免這尷尬一幕，事後原PO也好奇拋問，遇到這狀況倒底該不該直說呢？

一名女網友在Dcard表示，日前與朋友約逛街，當天對方穿了短版白上衣，以及側背包包，並沒有任何異狀，結果逛了一個下午，兩人開始狂冒汗，結果下一幕讓原PO尷尬了。

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原PO說，因為流汗的關係，朋友的衣服當眾貼著皮膚，加上包包側背卡住罩杯之間，「導致空杯超明顯...不注意真的很難，因為真的超明顯！」

當下原PO陷入天人交戰，畢竟人來人往頗引來注目，但友人似乎也沒發現，「直接說感覺很失禮...又怕說了她也尷尬。」所幸原PO靈機一動，表示身上的西裝外套與友人的穿著很搭，而對方也欣然接受，「穿上去還好整個蓋住了！」

底下網友熱議，「不會提醒，因為有空杯自己會知道」、「小奶空杯是日常，你不用提醒，提醒了...我也只能跟你說我沒辦法」、「空杯不會提醒耶！因為我也會，如果被提醒會很尷尬...我自己知道我小奶，所以常空杯」、「你好貼心好溫柔，給讚」、「就說『欸你衣服，拉一下』就好了」、「這是無能為力的事情，真的被提醒也只能自嘲而已」。