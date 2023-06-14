　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子街頭爆汗！胸前大露「空杯」　全場1原因秒勸：別提醒

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲友人逛到一半「空杯」太明顯，讓原PO不知所措。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「遇到空杯會提醒嗎？」一名妹子透露，前幾天出門逛街時，礙於天氣太熱狂噴汗，友人逛到一半衣服都黏在皮膚上了，結果原PO愣見對方「空杯」見客，「不注意真的很難，因為真的超明顯！」當下原PO臨機應變想出1招，才避免這尷尬一幕，事後原PO也好奇拋問，遇到這狀況倒底該不該直說呢？

一名女網友在Dcard表示，日前與朋友約逛街，當天對方穿了短版白上衣，以及側背包包，並沒有任何異狀，結果逛了一個下午，兩人開始狂冒汗，結果下一幕讓原PO尷尬了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，因為流汗的關係，朋友的衣服當眾貼著皮膚，加上包包側背卡住罩杯之間，「導致空杯超明顯...不注意真的很難，因為真的超明顯！」

當下原PO陷入天人交戰，畢竟人來人往頗引來注目，但友人似乎也沒發現，「直接說感覺很失禮...又怕說了她也尷尬。」所幸原PO靈機一動，表示身上的西裝外套與友人的穿著很搭，而對方也欣然接受，「穿上去還好整個蓋住了！」

底下網友熱議，「不會提醒，因為有空杯自己會知道」、「小奶空杯是日常，你不用提醒，提醒了...我也只能跟你說我沒辦法」、「空杯不會提醒耶！因為我也會，如果被提醒會很尷尬...我自己知道我小奶，所以常空杯」、「你好貼心好溫柔，給讚」、「就說『欸你衣服，拉一下』就好了」、「這是無能為力的事情，真的被提醒也只能自嘲而已」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「癲癇、腸胃、呼吸道」　國內15款用藥含巴比妥
快訊／鄭宏輝爆掏生殖器示意口交　政院顧問被拔
快訊／投手被抓作弊！　還沒投球就被驅逐出場
獨／神腦董座鄭宏輝　遭停職調查
快訊／日掃射1死2重傷！　「18歲槍手」身分曝
5億高中生10大證據排除他殺！　律師：未解答「這些質疑」
5億高中生恐被注射這1物！　退休警爆「連續託夢8天」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫個人申請「備二也錄取」！正取生竟棄台大選「北醫牙科」

「癲癇、腸胃、呼吸道用藥」15款含巴比妥　6張效期內藥證已停產

好市多「這款防曬乳」超難洗！她急喊購買前三思　內行人曝關鍵

台水公司三合一工程完工　北桃園16.7萬戶凌晨提前復水

獨／神腦董座鄭宏輝爆「掏性器官示意口交」　交長：停職調查

幼童血液巴比妥哪裡來？食藥署公布最新管藥稽查　131件違規樣態曝

「一起面試同學都上了」應徵10幾家企業狂碰壁　戽斗女崩潰求醫

邏輯妹「大齡女子論」微博紅回FB！超神金句全場跪：人間清醒

妹子街頭爆汗！胸前大露「空杯」　全場1原因秒勸：別提醒

滯留鋒將抵台上空！中南部雨多「整片爆紅泛紫」　雨彈連轟4天才停

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

台大醫個人申請「備二也錄取」！正取生竟棄台大選「北醫牙科」

「癲癇、腸胃、呼吸道用藥」15款含巴比妥　6張效期內藥證已停產

好市多「這款防曬乳」超難洗！她急喊購買前三思　內行人曝關鍵

台水公司三合一工程完工　北桃園16.7萬戶凌晨提前復水

獨／神腦董座鄭宏輝爆「掏性器官示意口交」　交長：停職調查

幼童血液巴比妥哪裡來？食藥署公布最新管藥稽查　131件違規樣態曝

「一起面試同學都上了」應徵10幾家企業狂碰壁　戽斗女崩潰求醫

邏輯妹「大齡女子論」微博紅回FB！超神金句全場跪：人間清醒

妹子街頭爆汗！胸前大露「空杯」　全場1原因秒勸：別提醒

滯留鋒將抵台上空！中南部雨多「整片爆紅泛紫」　雨彈連轟4天才停

科技業缺工潮！　「台灣人才永續聯盟」提供培訓課程與實習

台大醫個人申請「備二也錄取」！正取生竟棄台大選「北醫牙科」

台積電傳入列策略投資者！　安謀IPO上市引資鎖定10家大客戶

騎進待轉區壓「槽化線陷阱」！他挨罰900氣炸：最美風景人太閒

「松濤苑」首次轉手交易出現　低樓賣出4.71億登今年最貴

隔壁是大麻工廠！鄰居鬥牛犬闖家中　女無助目睹母被2犬活活咬死

她花1500買一隻黑博美！養大後發現被騙氣：根本就是哈士奇

山富前4月EPS逾3元！超越疫前全年水準　股價衝高

高薪誘人赴柬打工　男淪豬仔轉賣金三角...女癲癇發作被丟包機場

林子偉、鄭宗哲3安猛打　潘文輝後援挨轟飆3K

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

五股電信基地台被拆除！居民斷網哀號

見老公拋女兒接球怒瞪！12年後本尊疑現球場

快訊／雨勢升級！　6縣市豪大雨

4星座6月「職場貴人運」旺炸　升官、加薪齊來

今晚起加劇！全台連下3天　豪雨熱區曝

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

好市多1神物折價比售價多！會員暴動了

台南海龜背甲有佛！眾人怒：這是殺生

貨車司機怒譙企鵝妹！高雄行人地獄全被錄

迪士尼旗下頻道要關台！觀眾大崩潰：看不到這部

更多熱門

相關新聞

台南男光天化日持槍逛街　槍口一度指向身旁警車

台南男光天化日持槍逛街　槍口一度指向身旁警車

有網友12日中午在網路社群PO出1段影片，影像係在台南玉井中華路上，有1名男子在街上步行閒逛，但特別地是他手持1把手槍，一旁還有1部警車在斜對面緩隨行，該男子疑是持槍指向警車威嚇，台市警玉井分局指出，該名男子係列管人口，有身心障礙疾病，所持係玩具槍，依社維法移送簡易庭裁罰。

手汗爆多超尷尬！她「拿文件會弄濕、不敢握手」

手汗爆多超尷尬！她「拿文件會弄濕、不敢握手」

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

40歲男猝死被丟包路邊　留下妻子和4幼女

40歲男猝死被丟包路邊　留下妻子和4幼女

陸國企高管帶小三「十指緊扣」逛大街 女生美到被街拍意外曝光

陸國企高管帶小三「十指緊扣」逛大街 女生美到被街拍意外曝光

關鍵字：

逛街友人空杯流汗罩杯

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面