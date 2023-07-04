　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雞湯塊知名大廠傳惡意解雇　失業員工陳情怒喊：昨天加班今天失業

▲雞湯塊知名大廠傳惡意解雇　失業員工陳情：昨日加班今日失業。（圖／羅美文提供）

▲聯合利華新竹廠的失業勞工今天高舉布條抗議。（圖／縣議員羅美文提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

生產濃湯、雞湯塊的聯合利華新竹廠，傳出惡意逼迫勞工自願離職，勞動黨新竹縣議員羅美文今(4)日帶著自救會成員前往新竹縣政府前拉布條陳情，縣長楊文科縣親自到門口接下陳情書，承諾要求勞工處全力協調，為勞工爭取權益，讓勞資糾紛平和落幕。

《ETtoday新聞雲》尚未取得聯合利華的回應。

新竹縣議員羅美文今日帶領自救會成員前往縣府大門口，他說聯合利華於6月1日無預警個別約談工會幹部及會員共5名，在未先與工會協商的情況下，使用惡劣話術，脅迫勞工簽名同意被解僱，如不同意被解僱，將被帶至小房間關著，並派員監視行動。

他說，資方常以高階主管的名義對勞工進行不合理、甚至違法壓榨與霸凌的言行，勞工經常因為這樣苟延殘喘、委曲求全、默默忍受傷害，遭無預警解僱的勞工，甚至前一天還被安排加班，隔天就面臨無預警解僱，根本不符合企業「緊縮」的理由，同時提出「恢復僱傭關係」訴求。

▲雞湯塊知名大廠傳惡意解雇　失業員工陳情：昨日加班今日失業。（圖／羅美文提供）

▲▼勞工處協助勞資方進行調解失敗，後續勞工處將繼續協助遭資遣的工會成員申請不當勞動行為裁決。

▲雞湯塊知名大廠傳惡意解雇　失業員工陳情：昨日加班今日失業。（圖／羅美文提供）

羅美文痛批，聯合利華曾公開向社會大眾表示「我們的成就來自員工、獲選最佳雇主」，結果這次的解僱就自己狠狠打臉。

「昨天還加班今天就解雇，這是非常要不得的事情！」縣長楊文科現場指示勞工處長劉家滿全力協調，同時表示，聯合利華是英國公司，公司宗旨允諾要平等對待員工，但卻把正職人員裁員，持續進用派遣人員，承諾一定要替勞工爭這口氣，把這次的勞資糾紛平和落幕。

勞工處劉家滿表示，經調查發現聯合利華在今年6月12日無預警資遣工會幹部及會員，該公司疑似與勞工協商，以較低勞動條件轉任其他產線的情形，勞工處將釐清是否有違反相關勞動法令，如有工資給付不完全違法部分，將依《勞基法》相關規定裁處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞工處也於6月26日協調雙方舉行第一次勞資爭議調解會，但由於勞資雙方對回復僱傭關係無法達成共識，因此該次調解不成立，後續勞工處將繼續協助遭資遣的工會成員申請不當勞動行為裁決；而針對就業法第5條的部分，勞工處也將協助成員申請遭工會會員身分的就業歧視，如查有違法，將處公司30萬以上150萬以下的罰鍰。

ET快訊
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者：第一代需要更換電池

認罪換交保失敗！　台南前經發局長陳凱凌涉貪...再押2個月

快訊／高美濕地4人落海1人爬上岸！3人「目視不到」搜救現場曝

哥倫比亞正妹背包客搞丟行李　雲林警載返所過夜隔天找回

快訊／蘆洲疏洪道遊覽車撞限高鐵桿！車體宛如「滑蓋機」位移

澎湖縣長陳光復車禍！搭公務座車被撞　重機噴飛...刮出驚人火花

早上爆爭執…新店逆子砍下母頭！被逮「拒答問題」大姊急衝回家

快訊／台中高美濕地驚傳3人落水被沖走　消防緊急搜救中

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者：第一代需要更換電池

認罪換交保失敗！　台南前經發局長陳凱凌涉貪...再押2個月

快訊／高美濕地4人落海1人爬上岸！3人「目視不到」搜救現場曝

哥倫比亞正妹背包客搞丟行李　雲林警載返所過夜隔天找回

快訊／蘆洲疏洪道遊覽車撞限高鐵桿！車體宛如「滑蓋機」位移

澎湖縣長陳光復車禍！搭公務座車被撞　重機噴飛...刮出驚人火花

早上爆爭執…新店逆子砍下母頭！被逮「拒答問題」大姊急衝回家

快訊／台中高美濕地驚傳3人落水被沖走　消防緊急搜救中

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

曾奕翔報名選秀再接觸美職 　若獲指名未簽約中職有罰則

智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者：第一代需要更換電池

MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍」：真相經得起驗證

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

建商「大者恆大」續買地　京城集團砸5億獵左營地

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

10歲童智慧手錶爆炸燒燙傷！消保官要查

快訊／新店逆子狠殺母！她屍首分離慘死

昨才一起上山種菜運動…新店逆子雙菜刀砍下媽媽頭」！

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

即／炎亞綸首度發聲：我會努力捍衛清白

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

台南1警涉吸毒　遭記2大過免職

智慧型手錶自燃　男童恐將植皮

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

丁特嗆：讓你變法院認證黑店！　澎湖4萬1老闆3字冷回

女警被偷拍　針孔攝狼竟是好好先生

10歲童智慧手錶爆炸！「Hero Watch」業者神隱　

超狂婦人提油騎車　夜飆75公里連燒8親友住家

更多熱門

相關新聞

就業難　陸官媒：「慢就業」非貶義詞

就業難　陸官媒：「慢就業」非貶義詞

中國大陸年輕人失業率居高不下，選擇「慢就業」的應屆生增加。不過，大陸官媒強調，「慢就業」不是貶義詞，「大多數『慢就業』不是不就業，更不是『躺平』。」

大陸破6百萬年輕人失業！　官方：一周工作1小時就屬就業

大陸破6百萬年輕人失業！　官方：一周工作1小時就屬就業

大陸5月青年失業率再攀高至20.8％　統計局：經濟恢復向好

大陸5月青年失業率再攀高至20.8％　統計局：經濟恢復向好

周休七日最好　想賺錢自然會做事

周休七日最好　想賺錢自然會做事

生活大管家為單親媽出動先關懷

生活大管家為單親媽出動先關懷

關鍵字：

失業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面