雞湯塊知名大廠傳惡意解雇　失業員工陳情怒喊：昨天加班今天失業

▲聯合利華新竹廠的失業勞工今天高舉布條抗議。（圖／縣議員羅美文提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

生產濃湯、雞湯塊的聯合利華新竹廠，傳出惡意逼迫勞工自願離職，勞動黨新竹縣議員羅美文今(4)日帶著自救會成員前往新竹縣政府前拉布條陳情，縣長楊文科縣親自到門口接下陳情書，承諾要求勞工處全力協調，為勞工爭取權益，讓勞資糾紛平和落幕。

《ETtoday新聞雲》尚未取得聯合利華的回應。

新竹縣議員羅美文今日帶領自救會成員前往縣府大門口，他說聯合利華於6月1日無預警個別約談工會幹部及會員共5名，在未先與工會協商的情況下，使用惡劣話術，脅迫勞工簽名同意被解僱，如不同意被解僱，將被帶至小房間關著，並派員監視行動。

他說，資方常以高階主管的名義對勞工進行不合理、甚至違法壓榨與霸凌的言行，勞工經常因為這樣苟延殘喘、委曲求全、默默忍受傷害，遭無預警解僱的勞工，甚至前一天還被安排加班，隔天就面臨無預警解僱，根本不符合企業「緊縮」的理由，同時提出「恢復僱傭關係」訴求。

▲▼勞工處協助勞資方進行調解失敗，後續勞工處將繼續協助遭資遣的工會成員申請不當勞動行為裁決。

羅美文痛批，聯合利華曾公開向社會大眾表示「我們的成就來自員工、獲選最佳雇主」，結果這次的解僱就自己狠狠打臉。

「昨天還加班今天就解雇，這是非常要不得的事情！」縣長楊文科現場指示勞工處長劉家滿全力協調，同時表示，聯合利華是英國公司，公司宗旨允諾要平等對待員工，但卻把正職人員裁員，持續進用派遣人員，承諾一定要替勞工爭這口氣，把這次的勞資糾紛平和落幕。

勞工處劉家滿表示，經調查發現聯合利華在今年6月12日無預警資遣工會幹部及會員，該公司疑似與勞工協商，以較低勞動條件轉任其他產線的情形，勞工處將釐清是否有違反相關勞動法令，如有工資給付不完全違法部分，將依《勞基法》相關規定裁處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞工處也於6月26日協調雙方舉行第一次勞資爭議調解會，但由於勞資雙方對回復僱傭關係無法達成共識，因此該次調解不成立，後續勞工處將繼續協助遭資遣的工會成員申請不當勞動行為裁決；而針對就業法第5條的部分，勞工處也將協助成員申請遭工會會員身分的就業歧視，如查有違法，將處公司30萬以上150萬以下的罰鍰。