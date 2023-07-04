「侯侯有3種」柯文哲諷九二共識版本多　 兩岸應先恢復實質交流

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨主席柯文哲4日到彰化縣議會，與運動員及多位無黨籍議員坐談，聯訪時被問到「九二共識」，柯表示「我本來就不清楚」，他說「侯侯有3種」，有憲法的、 一國兩制的、也有蔡英文的，侯友宜的九二共識主張，他不清楚，強調兩岸之間不應執著在「名詞」，應著重在實質的交流。

▲民眾黨主席柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」、「重啟核四」等主張，民進黨立院黨團4日召開記者會回應相關議題，立委莊瑞雄表示，侯友宜現在說法大轉變，自己把民眾黨主席柯文哲2011年12月講的「九二共識就是下跪投降」，這句話送給侯友宜。

今天柯文哲被問到九二共識，他說斯斯有2種，侯侯有3種，一個九二共識就好幾個版本，像是中華民國憲法版本的，也有一國兩制版本的共識，也有總統蔡英文版本的九二共識，內容比標題重要，因此還是維持一貫的主張，雙方也不要執著在「名詞」上面，總是有交流就有善意，先將這個解決比較重要。

▲民眾黨主席柯文哲到彰化縣議會與運動員座談。（圖／記者唐詠絮攝）

其次被問到選戰策略是不是「柯賴對決、邊緣侯」，增加區域立委提名，又要吸納友柯的藍綠立委小雞組成另類陸軍，玩兩面手法；他認為，選舉文化就是改變台灣政治社會運動，爭取民眾的支持是最重要的事。

另有媒體詢問對侯友宜主張縮短1年、恢復4個月兵役的看法，柯文哲說，從外交角度來看，台灣的國防架構恐怕要重新考慮，侯友宜恐怕要跟美國在台協會解釋，另從務實分析，如果台灣遭到攻擊，預測應是以網軍、再來是空軍、海軍等高科技兵種，未來重整台灣的戰略位置，這些兵種役期4個月絕對不夠，台灣面臨少子化，未來應該是以募兵為主，徵兵為輔，才是較健全的國防政策。