夏戀嘉年華隆重登場！花警設崗疏導 　市區交通5天全攻略

▲▼花蓮警分局針對市區13個路口，設置交通管制點，進行交通疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府即將舉辦盛大的夏戀嘉年華活動，地點位於花蓮市東大門夜市廣場，活動時間自7月5日起至7月9日止，連續舉行5天，每日從18時至22時。為了確保參加活動的市民和遊客的安全，花蓮分局將進行交通管制和宣導措施。

花蓮警分局針對花蓮市區實施管制的路口：一、中山路、海濱街口。二、中山路、北濱街口。三、五權街、北濱街口。四、中山路、無名路口。五、中山路40巷口。六、五權街、花崗街口。七、軒轅路、五權街口。八、軒轅路、福建街口。九、中山路、福建街口。十、中華路、中山路口。十一、福町路、福建街口。十二、重慶路、光復街口。十三、廣東街、光復街口。

上述路口，警方將設置交通管制點，進行交通疏導，以確保車輛和行人的安全。並呼籲民眾遵守警方交通管制的指示，以減少交通壅堵和事故的發生。

▲夏戀嘉年華會場指引及週邊交通管制示意圖。

花蓮分局呼籲：參加夏戀嘉年華活動的市民和遊客，請遵守交通法規，注意行車、自身及財物保管安全，在活動期間，可能會出現人流壅堵的情況，請大家保持冷靜和耐心，避免推擠和混亂。此外，警方也將加強巡邏和監控活動現場周邊的安全情況，以防範不法分子的行為，如遇到任何緊急或可疑情況，請及時向警方報案。

