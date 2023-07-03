　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

▲花蓮警分局以5張圖表，於各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲花蓮警分局以5張圖表，於各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院4月份通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，新法今年6月30日正式上路，其中為強化停讓保護行人，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元，許多人對於新制還是霧煞煞，對此，花蓮縣警察局花蓮分局臉書粉專貼出5張圖表，並藉由各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。

花蓮警分局摘錄新制主要4大核心內容為：

一、汽車不停讓行人加重罰責。若駕駛人在人行道前未停車禮讓行人，小型車罰鍰上限將由原本的3600元提高到6000元，另外還要記點3點，並上道安講習3小時；若過程中不慎造成行人受傷或死亡，將視情況開罰，輕傷可罰7200元並吊扣駕照一年，重傷開罰18000元、死亡開罰36000元，且均吊銷駕照。

▲花蓮警分局以5張圖表，於各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。（圖／花蓮警分局提供，下同）

二、通盤檢討違規記點制度。違規記點累計時間，將從原本的半年延長至1年，若1年內被記點達12點，將會吊扣駕照2個月，不過駕駛人可以自費參加講習的方式扣抵點數，但1年僅能扣抵2點；針對新手駕駛，在取得駕照1年內的違規記點都需額加計1點，且1年內違規滿6點將強制參加道安講習。

三、提高無照駕駛罰則。駕駛人若無照仍駕駛機車或小型車輛，罰鍰上限由12000元提高至24000元；5年內若累犯將處以最高額罰鍰，若有致人重傷或死亡則沒收車輛。此外，因酒駕遭吊扣、吊銷駕駛執照後又無照駕駛者，機車、小型車將加罰12000元、大型車則加罰40000元；而汽車的所有人若允許無照者駕駛其汽、機車，則加重處罰吊扣牌照。

▲花蓮警分局以5張圖表，於各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。（圖／花蓮警分局提供，下同）

四、加重危險駕駛罰則。嚴重超速定義將從超過最高時速60公里調整為超過最高時速40公里，危險駕駛提高罰鍰上限由2萬4,000元提高至3萬6,000元，罰鍰依超速嚴重程度提高，駕駛人駕車超過最高速限80公里以上者，不分車種均罰3萬6000元。

花蓮警分局長陳文彬呼籲，執法是展現對行人安全的重視以及執法決心，是希望「禮讓行人」成為每個駕駛人的習慣，落實「慢、看、停」原則，也提醒行人經過路口時，要放下手機、專注行走，安全地過馬路，消除人與車的衝突，以維護道路交通安全，降低交通事故發生率。
 

ET快訊
快訊／機票要降價了！　已訂票可退還差價
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞
LIVE／侯韓互動受關注　連勝文喊：不要每次都陷入永恆的後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

小孤獨要來台灣了！《孤獨搖滾》主角聲優「青山吉能」見面會漫博登場

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

航空燃油價格下跌國內線機票8／1日起調降　平均下跌4.3%

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

蘋果大幅下調Vision Pro產量　分析師：對規模化生產缺乏信心

談當前中美關係　中聯部長：美方若走錯路對「全人類具毀滅性」

買1200月票　中壢新店通勤「月省7千元」嗨喊賺爛！1族群卻氣炸

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

高雄分局長令「驅趕」喝酒民眾

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

午後雷雨狂炸　桃園提前防汛排除淹水

青春專案首次聯合稽查

年薪300萬男盼找豐腴女友　原因曝

來新北玩公園　景觀處推薦3大遊戲場

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

「台南祭」創銷售額逾140萬日圓

停車糾紛2男當街互毆慘遭壓制送辦

省很大好康多！TPASS通勤定期票售量增加中

連鎖火鍋店女員工遭機器「吞」手開道送醫

福容桃園慶16歲　推住房驚喜和餐飲優惠

南警二分局3警師榮退

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓

更多熱門

相關新聞

柯P北市境內8年　捷運沒一條

柯P北市境內8年　捷運沒一條

針對柯文哲先生指稱其在台北市長任內，捷運板南線最後一段到頂埔都是他蓋的，甚至提及任內台北市捷運局反而幫新北蓋捷運之發言，新北捷運局以柯文哲發言反酸「柯前市長離開事實太遠」，不要為選舉亂吃新北豆腐 。

行人發呆他刷過去罰3600？警說話了

行人發呆他刷過去罰3600？警說話了

上萬遊客湧入小琉球　警3小時抓46件交通違規

上萬遊客湧入小琉球　警3小時抓46件交通違規

板橋中山路二段銑鋪　夜間部分車道封閉

板橋中山路二段銑鋪　夜間部分車道封閉

7月3大部會新制上路！　勞動部1補助最高拿9.6萬元

7月3大部會新制上路！　勞動部1補助最高拿9.6萬元

關鍵字：

道路交通新制上路核心內容停等行人條款矚目

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

蘇打綠爆鬧翻「青峰和團員翻臉家凱」！IG取關

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面