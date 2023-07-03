交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

▲花蓮警分局以5張圖表，於各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院4月份通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，新法今年6月30日正式上路，其中為強化停讓保護行人，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元，許多人對於新制還是霧煞煞，對此，花蓮縣警察局花蓮分局臉書粉專貼出5張圖表，並藉由各活動場合宣導，讓民眾更瞭解新規範內容。

花蓮警分局摘錄新制主要4大核心內容為：

一、汽車不停讓行人加重罰責。若駕駛人在人行道前未停車禮讓行人，小型車罰鍰上限將由原本的3600元提高到6000元，另外還要記點3點，並上道安講習3小時；若過程中不慎造成行人受傷或死亡，將視情況開罰，輕傷可罰7200元並吊扣駕照一年，重傷開罰18000元、死亡開罰36000元，且均吊銷駕照。

二、通盤檢討違規記點制度。違規記點累計時間，將從原本的半年延長至1年，若1年內被記點達12點，將會吊扣駕照2個月，不過駕駛人可以自費參加講習的方式扣抵點數，但1年僅能扣抵2點；針對新手駕駛，在取得駕照1年內的違規記點都需額加計1點，且1年內違規滿6點將強制參加道安講習。

三、提高無照駕駛罰則。駕駛人若無照仍駕駛機車或小型車輛，罰鍰上限由12000元提高至24000元；5年內若累犯將處以最高額罰鍰，若有致人重傷或死亡則沒收車輛。此外，因酒駕遭吊扣、吊銷駕駛執照後又無照駕駛者，機車、小型車將加罰12000元、大型車則加罰40000元；而汽車的所有人若允許無照者駕駛其汽、機車，則加重處罰吊扣牌照。

四、加重危險駕駛罰則。嚴重超速定義將從超過最高時速60公里調整為超過最高時速40公里，危險駕駛提高罰鍰上限由2萬4,000元提高至3萬6,000元，罰鍰依超速嚴重程度提高，駕駛人駕車超過最高速限80公里以上者，不分車種均罰3萬6000元。

花蓮警分局長陳文彬呼籲，執法是展現對行人安全的重視以及執法決心，是希望「禮讓行人」成為每個駕駛人的習慣，落實「慢、看、停」原則，也提醒行人經過路口時，要放下手機、專注行走，安全地過馬路，消除人與車的衝突，以維護道路交通安全，降低交通事故發生率。

