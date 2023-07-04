居中牽線金溥聰、侯友宜　謝龍介曝過程喊：沒有磨合問題

▲前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前親自邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職。對此，侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介4日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時，曝光他牽線金溥聰與侯友宜的過程，並澄清金溥聰與侯友宜團隊磨合沒有問題。

謝龍介表示，金溥聰加入侯友宜團隊剛好滿一個星期，有人說金溥聰退出政壇7年了，但操過大盤的人，加上他曾任國安會副秘書長，很多資料都是要帶進棺材裡的，在這個位子待過的人，他的交際圈都很謹慎，相對單純，金溥聰看過這麼多又操過大盤，自然有他的功力在，不必否認。

對於主持人黃暐瀚問及，「是你建議侯友宜去找金溥聰的嗎？」謝龍介回應，有一天他去拜訪侯友宜，當時侯友宜表現比較平穩，很多人都認為他跟國民黨不夠親近，「我在選舉時侯友宜有幫我的忙，不僅幫我站台，也邀請我到台北參觀，讓我多曝光，如果問我建議我當然會給，但金溥聰這件事很敏感。」

謝龍介說，侯友宜團隊已經形成了，他不可能去介紹侯友宜什麼人，而且其實侯找他談，是想談前高雄市長韓國瑜，讓他盡量在他們兩人之間裡喬。不過，後來談到前總統馬英九與金溥聰，謝龍介問侯友宜是否認同他們路線？侯友宜則回應，風評不錯又清廉，於是謝龍介要離開時就把金溥聰電話寫給侯友宜，並說「侯市長你參考看看，我是和金溥聰有認識，了解他的個性。」

謝龍介指出，自此之後他沒再問過侯友宜，只有在離開侯友宜那邊之後，打電話告訴金溥聰說，「抱歉！我在侯市長那邊聊到你的話題，有把你的電話給侯市長，不好意思沒事先徵得你的同意。」而金溥聰則回他，「沒關係，如果侯友宜需要問我什麼，我知道就盡量回覆他。」他說，後來侯友宜找金溥聰沒有告知他，是金溥聰自己打電話跟他講，「侯市長有打電話來」，之後他們見了大概三次，其中有一次他也有參與。

至於黃暐瀚問及侯友宜是否信任金溥聰？謝龍介笑回，金溥聰處理事情就是大家都清楚，就是事先要先說好，如果對他不信任，他過去侯那邊把人家搞砸了也扛不起。另對有人說金溥聰會跟侯友宜團隊磨合有問題，他澄清，這禮拜他們幾乎天天開會，沒有這個現象。