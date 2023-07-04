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社會 社會焦點 保障人權

健身教練「職業病發作」摸他肌肉　挨告性騷9萬飛了

記者黃翊婷／台北報導

健身教練阿智（化名）2022年9月間前往另一間健身房做訓練，期間看到男子A正在使用器材，竟上前碰觸右後腰，還稱讚「你好可愛」，結果挨告性騷擾。雖然阿智辯稱自己當時是出於職業習慣指導訓練動作，沒有碰到A男腰部，但他的說詞與監視器畫面不符，最終被台北地院法官依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼啞鈴,健身,舉重。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿智聲稱當時是想指點A男的訓練動作，並無性騷擾的意思。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿智2022年9月15日深夜11時許前往某健身房做訓練，期間看到A男也在使用健身器材，竟趁對方來不及反應之際，自後方伸手碰觸右後腰等隱私部位，因而挨告性騷擾。

阿智辯稱，當時看見A男在做闊背下拉，他也想使用同一台健身器材，A男看見他在旁邊躊躇，還有出聲詢問是否要使用器材，他回答「不用」，之後才稱讚對方一句「你好可愛」，「因我在別間健身房擔任健身教練，有職業病的習慣動作，會指點做訓練的人如何做訓練動作，所以伸手碰了他背闊肌上方及大圓小圓肌，並沒有碰到他的腰部」。

A男則證稱，當時他在做闊背下拉，看見阿智來回走動還看著自己，基於禮貌詢問是否要使用健身器材，被婉拒之後就繼續做自己的訓練，沒想到一坐下來，對方就突然伸手摸他背部到腰部的位置，還靠得很近說「你好可愛」；當時他立即向健身房櫃檯反映，接著便報警。

台北地院法官檢視健身房的監視器錄影畫面，發現阿智當時先是在A男左後方停留，接著上前交談，並在A男雙手高舉拉健身器材拉環時移動到右後方，身體貼近，右手平舉到右後腰側再順勢下滑，行為顯然與他自己的說詞不符。

法官接著指出，阿智曾出言稱讚A男，事後也坦承有欣賞對方的意思，但腰部位置已相當接近臀部，一般情況下不會允許他人隨便碰觸，最終仍認定阿智有性騷擾的意圖，並依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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