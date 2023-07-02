港主權移交26周年　李家超籲「居安思危」警剔內部潛伏軟對抗

▲香港主權移交26周年，特首李家超致詞提醒要居安思危 。（圖／翻攝 直新聞）

記者任以芳／綜合報導

昨天1日是香港主權移交26周年，香港特首李家超在慶祝酒會致辭指出，香港已在復常快車道上「全速前進」。不過，他同時提醒要居安思危，香港內部潛伏軟對抗的破壞力量，大眾要提高警剔，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

港府昨在金紫荊廣場舉行升旗儀式，之後在會展中心舉行「七一」慶祝酒會。同一天，不用掛大陸車牌的「港車北上」正式實施，香港民眾直接駕車由香港上港珠澳大橋再到大陸珠海，之後可以開車到大陸各地旅遊、經商、探親。資料顯示開放首日，共130台車預約北上。

慶祝酒會現場，首次以特首身份致詞的李家超，先重提大陸國家主席習近平去年七一訪港時的重要講話，「一國兩制是經過反覆檢驗的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」。並且指出習近平提出「四個必須、四個希望」施政藍圖，建立「以結果為目標」的實幹團隊。

▲香港主權移交26周年 。（圖／翻攝 直新聞）

他回顧過去一年，香港漸漸走出陰霾，政府以不走回頭路為宗旨，現在走在復常的快車道上，「全速前進」。正好呼應上個月30日接受陸媒《南方網》訪問，他說香港如今比以往更加團結，凝聚力更大，歡迎外來人才及企業登上香港這艘「特快號」獲得成功。

談到香港經濟這一年發展，李家超說，香港擺脫經濟收縮的陰霾，轉向正增長。今年首季經濟正增長百分之2.7，扭轉先前連續四個季度的下跌；每月住戶收入按中位數計算，上升百分之2.1。

他進一步說，前五個月訪港旅客已經突破一千萬大關，帶動恢復旅遊業和消費，但香港進出口仍然疲弱，主要是外圍環境及地緣政治存在不明朗因素。他會帶領香港跟著大陸「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等策略。「預計今年的經濟增長會是正數，預料為百分之3.5至5.5左右。」

▲香港主權移交26周年升旗典禮。（圖／翻攝 環球網）

李家超談到《施政報告》推出的「搶人才」、「搶企業」政策亦漸見成效。各項輸入人才計劃，反應熱烈，短短五個月已批出近五萬宗申請。每年輸入三萬五千名人才的目標，今年很可能是超標。為「搶企業」成立的「引進重點企業辦公室」，已接見超過150間企業，部分企業經已落戶香港。投資推廣署今年首五個月亦已協助超過180間海內外企業在港成立或擴充業務，較去年同期增長超過三成。

應對房屋短缺問題，李家超說，做到「民有所呼、我有所應」；又引《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」，承諾繼續「做實事、做成事。」

談及香港治安，李家超表示，「充滿信心，但同時必須居安思危。」香港整體大致平穩，但有國家對港和平發展作出誤判，刻意針對打壓，香港內部亦潛伏軟對抗的破壞力量。

他提醒，「必須提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹『一國兩制』方針。」