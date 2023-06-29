CEPA簽署20周年　陸與港澳貿易額成長1.7倍

▲香港與中國大陸恢復通關。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與香港、澳門簽署《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）滿20周年。根據大陸海關總署數據，2004至2022年，大陸與香港、澳門貿易額從1145.1億美元增至3097.4億美元，增長了1.7倍。

根據大陸商務部統計，截至今年5月，大陸累計吸收香港、澳門資金1.7兆美元，佔大陸吸收境外投資總量的59.8%（2021年及以前數據不含銀行、證券、保險領域）；大陸對香港、澳門非金融類直接投資存量近1.5兆美元，佔大陸對外非金融類直接投資的近六成。

大陸商務部表示，CEPA支持了香港、澳門經濟發展，促進了香港、澳門實體經濟發展，在CEPA下，大陸給予香港製造、澳門製造零關稅政策，實施原產地電子聯網提升貿易便利，優化95個稅號商品的原產地標準，香港、澳門本地製造業受益多。

據大陸海關總署統計，截至今年5月，香港享受CEPA零關稅貨物1156億元（人民幣，下同），關稅減讓94.4億元；澳門享受CEPA零關稅貨物12億元，關稅減讓8003.3萬元。

大陸商務部指出，CEPA拓展了香港、澳門服務業發展空間，在CEPA下，大陸對香港、澳門服務業開放部門達153個，佔世貿組織全部160個服務貿易部門的95.6%。

據香港、澳門政府統計，截至今年5月底，4268家港澳企業按照CEPA的優惠條件申請投資大陸。特別是2003年7月CEPA「個人遊」政策實施以來，截至目前，大陸居民赴港澳地區「個人遊」累計4.7億人次，帶動了香港、澳門酒店、餐飲、零售、運輸等相關行業景氣回升。

大陸商務部強調，CEPA提升了香港、澳門的營商環境，增強了香港、澳門對境外企業的吸引力，使其成為跨國公司拓展內地與亞洲業務的優先選項。

據香港特區政府統計，2003年至2022年6月，境外企業在香港成立地區總部和辦事處總數由5414家增加至8978家。