侯友宜喊重啟核四！　她憶侯「假議題說」：穿越時空自打臉

▲賴品妤對比侯友宜核電立場。（圖／翻攝賴品妤臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（3日）接受專訪時指出，自己從來沒有反對過核電，核二、核三都要延役，而「核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，就可以重啟。」民進黨立委賴品妤批評，侯友宜2019年曾說，「沒有能力處理核廢料，核四就是假議題。」如今卻改口，侯穿越時空自打臉，把核電作為選情告急提款機。

賴品妤指出，繼侯友宜市長在國民黨的造勢大會中大肆主張核二及三廠應延役、核一重啟後。他又如同核能議題上癮般，再度語出驚人要求「重啟核四」，這些話不但顯露出他對核電廠現況的無知，更是一變再變、無視自己過去的承諾，狠狠的對地方鄉親進行騷擾霸凌。

賴品妤表示，過去十幾年來，侯友宜在擔任新北市副市長、市長期間，雖然對於「核廢料議題」，始終是不負責任的玩著兩面手法，一方面嚷嚷要求中央找解方，另方面無視市民安全，持續卡關乾貯設施。

賴品妤直言，但是，在於「核電廠除役」，他也包裝演出「新北市大家長」的人設，強力要求台電，一定要將核一、核二廠如期除役；同時多次強調「沒核安就沒核電」、「沒能力處理核廢料就沒資格用核電」。

賴品妤表示，甚至，他在2019年面對當時的總統候選人韓國瑜拋出核四重啟時，火力全開的表示「非常痛心」，並大罵若無法處理核廢料、營運及防救災安全，談核四就是一個假議題，「如今，身為國民黨總統候選人的侯友宜，彷彿成為了時空旅人，穿越時空重重的在自己以前的臉上賞了一巴掌。」

對於侯友宜核電政策，賴品妤質疑，難不成為了挽救自己低迷的民調，便可以無視早已陸續拆除的核一廠根本無法重啟的事實，也無視自己主政的新北市府刻意杯葛，造成核二廠乾貯設施遲遲無法興建的真相，更遑論是經過全國公投否定，毫無重啟可能的核四廠，一昧不負責任的喊出這些鬼話。

賴品妤批評，更可惡的是，拿到總統參選門票的侯友宜，正如戴上被詛咒的魔戒一般，拋下了對市民的承諾，完全不在乎對於居民來說，「核能」不只是紙上談兵的議題，而是真真實實的生活日常。

賴品妤表示，在五月當時要爭取參選總統的郭台銘說出「支持核四重啟」，侯友宜馬上跳出來喊「沒核安沒核電」。到現在，因為民調穩定位居老三、急欲爭取深藍支持，態度卻立即大轉彎，「友宜的承諾及價值，說翻就翻。」

賴品妤指出，這也讓社會更加確信，國民黨根本都將核能議題當成選情告急的政治提款機；同時卻也提不出實質的核廢料、核安解方。這幾天，正因這些不負責任的話，有許多鄉親紛紛向我表達擔憂。

賴品妤呼籲侯友宜，「請你想起自己身為新北市長的事實，並對著被你惡意的選舉語言而騷擾的市民、我們東北角及北海岸的鄉親深深的懺悔。」