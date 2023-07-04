金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

▲炎熱的夏季已經來到，12星座的運勢將出現新的轉變。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到7月的第1周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在7月的整體運勢。艾薇老師表示，由於金星在6月的開始會進入到能量發揮較差的狀況，像是金星與海王星三分、金星與冥王星對沖，金星與木星四分等等。因此情感的紛爭或分手會劇增。金融市場也會顯得相當震盪，要看准趨勢比較困難。

艾薇老師也表示，6月台灣出現了一連串ME TOO事件。7月的天象看起來也是紛擾不斷，除了7月初的金星與天王星四分，容易讓遠距離的感情產生波折之外，其他較差的天象都集中在7月下旬。

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如太陽與冥王星對沖、太陽被南北交刑克；金星逆行；水星與木星、天王星四分等等。太陽在占星學是權力的象徵，當權者在本月倍受挑戰。金星逆行則讓投資方向不確定因素增加，一些結束的感情可能死灰復燃。水星不好的象微除了車禍增加之外，不少原本約定好的合作會受阻礙或突然結束，新聞方面的風向也會很亂。

上升／太陽白羊座

整體運勢：★★★★

註解：燃燒小宇宙，戰勝事業

在七月中，你將面臨工作上的繁忙和壓力，並可能遇到一些小人的阻撓。在與人交流時，要保持警覺並維護自己的利益，同時冷靜地尋找解決方案。良好的溝通將有助於事情的順利進行。

在投資方面，不要依賴消息面或盲目追逐利潤，以避免風險。著重做好自己的研究和分析，以做出明智的決策。此外，由於工作壓力增加，你需要特別關注健康狀況，給自己足夠的休息時間，保持身心健康。

與情人相處時，你會非常寵愛對方，享受甜蜜的愛情氛圍。然而，要注意避免過度索取、依賴或要求對方對你的關注，以免給對方帶來壓力和困擾。當遇到挫折時，學會控制情緒，以維持兩人關係的長久和諧。

上升／太陽獅子座

整體運勢：★★★★★

註解：工作將展翅高飛

在七月中，你將展現出強烈的自信，並展現出有效分配資源的能力，使其最大化利益。這將讓你在工作中獲得主管的認可，對你的職場發展有積極的影響。你的專業知識和溝通技巧將在業務拓展方面發揮作用，為你帶來出色的成績，收入也水漲船高。

七月初可能會有邂逅的機會，這段感情可能具有一定的潛力，給你帶來快樂和幸福。然而，到了七月中旬，你可能會面臨一些感情上的逆風，需要特別注意。這可能涉及到沖突或挑戰，需要你冷靜思考和解決，以維持感情的平衡和和諧。

健康方面，則需要小心有血光之災，或因為運動而引起的損傷。同時因時需要節制，避免過度，也要多喝水，出入冷氣房，須穿薄外套，這樣較能避免傷風感冒。

上升／太陽射手座

整體運勢：★★★★

註解：忙碌卻很有成就感

在七月份，你的工作量已經相當繁忙，而在七月中旬之後更會變得更加忙碌。儘管如此，你能夠順利發揮自身的能力，讓工作進展順利，同時也讓你帶著滿滿的成就感。然而，需要注意的是，主管感覺有一些急躁的狀況，並對你的表現有較高的要求。因此，在工作上需要特別留意細節，並嘗試滿足主管的期望。

在感情上，你尋求與心靈上契合的伴侶，因此對於情人的內在特質有著相當的挑剔。這也可能與你過去的經驗有很大的關聯。這段時間也有可能會出現其他吸引你的對象，這可能會對你維持現有感情產生一定的拉鋸和困惑。重要的是要與伴侶進行坦誠的溝通，並評估自己的真實需求和期望，以確保你的感情關係能夠保持平衡和健康。

上升／太陽金牛座

整體運勢：★★★

註解：在旅程中鍛鍊與成長

你在七月會有很多走走看看的機會，每次的旅程都帶來小驚喜。你的思維變得敏捷，判斷力也有了很好的提升，這些將豐富你的生活並帶來樂趣，讓你能夠更輕鬆地應對各種挑戰。

在工作上，你出卓越的協調能力和穩定度，將更能夠有效地與團隊合作，協調各方利益，使工作順利進行。然而，在七月下旬之後，你可能會感覺不順利。不過不用擔心，這只是暫時的，隨著時間的推移，情勢將會逐漸轉好。

桃花方面則太不順利，你可能過於挑剔，因而讓感情有一些發展上的困擾。不過在七月中旬之後，你將變得積極主動，勇於接近你喜歡的對象。只要選對時機，一切都有可能水到渠成。

上升／太陽處女座

整體運勢：★★

註解：自我探索的過程

在七月，你與朋友圈有著不少互動關係，你會享受到被他人關心和照顧的感覺。然而，在七月中旬之後，這樣的關注度會下降。特別提醒，在七月中旬之後，要特別注意交通安全，避免發生不必要的意外。

工作上，你會給予他人很棒的輔助和提供幫助。你的正能量會在無形中為自己累積很多貴人。在七月中旬之後，你會越來越忙，因此要管理好時間和精力，確保自己能夠應對各種挑戰。

在感情方面，你容易陷入兩難的境地，你容易因為過度思考而影響自己的決策。然而，我建議你嘗試不要過度依賴他人的建議，而是勇於嘗試和探索。相信自己的直覺，並給予自己機會去追求自己想要的。

上升／太陽摩羯座

整體運勢：★★★

註解：尋求關係的平衡

你會在七月尋找內在的平衡與關係的深化，這過程中你會感到煩躁和迷茫，但透過尋找其他事物的樂趣和轉機，例如學習或旅遊，你能夠找到更好的平衡。

在工作方面，你將有更多與他人合作的機會，並且在業務拓展方面會有不錯的進展。然而，主管的要求可能會讓你感到煩躁。嘗試以冷靜的態度應對，並尋求有效的溝通方式。財運方面，在七月上旬你可能會有不錯的偏財運，可以抓住相應的機會。

在感情方面，你會在情人身上找到安全感，但同時常常感到對方為你做的不夠多。學著品味簡單的幸福，對兩人關係的珍惜會帶來更好的結果。然而，七月下旬可能會有一些關係上的亂流，需要謹慎應對並尋求解決方案。

上升／太陽雙子座

整體運勢：★★★

註解：減少慾望，控制消費

在七月中上旬，你會面臨強烈的消費欲望，有許多花錢的機會。然而，建議你在購物時要避免過度衝動，以自己最渴望的事物為主，其他的部分可以放在觀望。此外，在外出時要注意開支，避免花費過大。悄悄提醒，之後破財的機會大…

在工作上，你的才華與拓展能力會受到眾人的讚揚，但主管可能正在面臨著巨大的壓力，看到你揚揚得意的模樣而心生不滿。建議你保持謙虛的態度，不要太過自我吹噓，這樣可以避免因主管的煩躁而讓自己遭遇麻煩。

在感情上，由於你對自己和對方的要求很高，可能會對情人挑剔不已。建議你放下固有觀念，單純地享受兩人在一起時的幸福。保持開放和溝通，以加深彼此的理解和互動。

上升／太陽天秤座

整體運勢：★★

註解：拓展朋友圈

在七月，你會需要花費更多的時間和精力在交流方面，不論是私人的交友圈還是工作關係上都是如此。積極參與社交活動，拓展人際關係，這將為你帶來豐富的經驗和機會。

在工作上，你將成為主管得力的助手，提供寶貴的建議和資源，成為實現目標的重要推手。然而，除了工作之外，也要注意照顧自己的健康狀況，適時休息和放鬆，以保持身心的健康。

在感情上，你會表現出比較自私的態度。你希望對方能完全配合你的期待和滿足你的需求。然而，這種過度的自我期待可能會給對方帶來壓力和衝突。建議你修正這種心態，學會尊重對方的獨立性和需求，以維護這段的感情關係。

上升／太陽水瓶座

整體運勢：★★★

註解：保持自信，能屈能伸

你在七月份容易出現言多必失的情況，因此需要特別注意自己的遣詞用字，避免不必要的誤會或衝突。同時，在交通方面也要格外留意自身安全，尤其是在七月中下旬這段時間。

工作上，你將發揮自身的能力和才華，親力親為地處理事務。然而，絕對的自信有時會讓主管感覺你不太受教，因此在與主管合作時，表現能屈能伸的態度很重要。七月下旬會遇到一些談判上的曲折，但最終能夠順利解決。

感情上，在七月中之前，情感會有不錯發展，兩人之間的互動充滿了快樂和默契。然而，七月中之後，兩個人的關係會像坐雲霄飛車般的起伏。你需要小心避免給人壓迫感太大，尋找平衡的方式來維護關係的和諧。

上升／太陽巨蟹座

整體運勢：★★★★

註解：熱情的面對挑戰

七月對你而言，會是一個開心且充滿熱情的月份，你渴望嘗試各種新事物。然而，從七月中旬開始，你可能會感到阻礙變多，事情不再如初期那麼順利。此外，外出時要特別注意自身安全，因為交通狀況可能會帶來潛在的危險，也可能導致破財的情況發生。

七月初，你在工作方面將會接觸到新的任務，一開始會讓你感到自得意滿，覺得能夠輕鬆解決這些問題。然而，七月中旬之後，隱藏的問題將逐漸浮現，你需要及早做好準備，以免在解決問題上陷入疲於奔命的狀況。

在感情方面，你可能會缺乏安全感，容易與情人產生口角。你需要解除自身的心魔，尋求自我安全感的方法，否則你會與情人的關係漸行漸遠。

上升／太陽天蠍座

整體運勢：★★★

註解：拓展社交圈，戀愛需放鬆

你在七月的運勢呈現目標導向的工作態度，你除了給人感覺很努力之外，言談之間帶了更多人情味。與此同時，你會花比較多的時間與他人相處，拓展社交圈，這將對你的人際關係和未來事業發展有很大的幫助。

在工作上，你會遇到貴人主動尋求合作或尋求你的幫助，你專業的態度給人留下良好的印象。這些合作機會和好評將為你的事業發展帶來很大的推動力。

在感情方面，如果你正處於戀愛中，你會非常寵愛你的情人。然而，有時候照顧過頭反而會給對方壓力，因此建議你們都放輕鬆一點，隨意一點。小疏失或錯誤並不會對你們的關係產生太大的影響。記住，不完美也是一種完美。如果你是單身的，七月並沒有太大的進展，不需要太過擔心。保持輕鬆的心態，相信合適的人總會出現在你的生活中。

上升／太陽雙魚座

整體運勢：★★

註解：對戀愛失去熱情

在七月，你會在工作上將展現出不錯的才華，能夠發揮自己的能力。然而，隨著時間的推移，你會越來越忙碌。特別是在七月下旬之後，不少錯誤、問題和延遲等意外狀況可能會爆增，這需要你格外小心應對。

在感情方面，如果你正處於戀愛中，你可能會感到一些失去熱情的感覺。因此，你會想要尋找其他的生活樂趣，可能是注重自己的興趣，或者試試看是否有其他對象可以曖昧。然而，如果你對某個愛慕對象感興趣，你會小心翼翼地與他相處，但兩人之間的進展可能有限。

如果七月有計畫旅行的話，在七月中旬這段時間，在旅程安排上要多做準備或隨機應變，因為總是會發生莫名的狀況，讓人啼笑皆非。

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