30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」...醫揭恐怖原因

▲炎炎夏日總是讓人汗如雨下，汗臭、狐臭、腳臭等問題接踵而至。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

炎炎夏日總是讓人汗如雨下，汗臭、狐臭、腳臭等問題接踵而至。一名30多歲男子近日飽受腳臭困擾，一脫下鞋子就臭氣熏天，臭到連自己都受不了，即便塗抹香港腳藥也沒用，只好就醫求助。醫生發現，患者腳底出現大範圍脫皮，「腳上多了很多洞洞，感覺很像是蟲咬的樣子」，立即診斷為「毒襪子症候群」。

皮膚科醫師陳昱璁在臉書粉專分享收治個案，「最近有個三十出頭歲的年輕小伙子來診間找我，他剛坐下診間，我似乎就察覺到了空氣中瀰漫著一種『特殊的氣味』，也隱約知道他的來意，果不其然，他一坐下來就說：』醫師，我的腳真的臭到連我都有點受不了了…擦香港腳藥膏都沒什麼用，我該怎麼辦？』」

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▲陳昱璁分享收治個案。（圖／翻攝自陳昱璁皮膚科醫師臉書）

經過檢查，陳昱璁發現患者罹患俗稱「毒襪子症候群」的「足蹠蠹蝕症」，簡單來說就是「腳上多了很多洞洞，感覺很像是蟲咬的樣子」，主要原因是常穿不透氣的鞋子，導致腳底處於潮濕悶熱狀態，「一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮所產生的洞，因此腳掌會看起來一個洞一個洞。」

醫師說明，「毒襪子症候群症麼臭起因於細菌蛋白酶分解腳皮後，會產生『硫化物』，常見的硫化物氣味就像是自然界的硫磺、腐敗的食物、瓦斯桶洩氣的味道等等，人對硫化物的敏感性相當高，遠遠的就可以聞得到，可想而知，那種味道即便是穿了鞋子，也不見得能夠完整屏蔽」。

陳昱璁表示，毒襪子症候群治療並不困難，主要是以外用的抗生素藥膏為主，例如常見的青春痘藥膏clindamycin或紅黴素眼藥膏erythromycin都有很好的效果，本案例就是用外用藥膏治療。假使外用藥膏沒效，才會改成口服抗生素治療，抑制了表皮細菌的生長，自然而然就不會有臭氣的產生。

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