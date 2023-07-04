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12生肖「7月恐出大事」！命理師斷言3類人易破財　逢凶化吉方法曝

12生肖在夏季要特別注意，尤其要注意財務方面。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲12生肖在夏季要特別注意財務方面。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

生活中難免遇到意外，可以避免當然要盡量避免。塔羅牌老師艾菲爾就分享12生肖夏季要注意的事情，以及解決的辦法，用以提前做好準備，別往坑裡跳，尤其有3個生肖容易破財，要特別小心。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，生活中難免出現波折與意外，有些突發狀況很可能讓我們措手不及，因此他提醒12生肖，在夏季要特別注意，以免不小心就惹上大事。

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生肖鼠

用笑容去面對敵人、對手、小人和債務人，因為生氣已於事無補。笑顏逐開帶來正能量和好心情，積極面對發生的事，不需要做無謂的掙扎，即使失敗也沒關係，那都是邁向成功的一小步。

生肖牛

這段時間別輕易答應任何人的追求，因為感情多半是來討前世債，不過若是想要主動追求心儀的對象，那是非常可行的，成功脫單機率100%。

生肖虎

別心存僥倖，否則將走在滿是荊棘的道路上。近期必須規矩一點，各方面都要安分守己，不能有僥倖、無所謂、沒關係、糊里糊塗的想法和行動。

生肖兔

需要正念、善心，切忌悲觀，否則壞事會成真。只要保持正向、樂觀的態度，一切就會平順安穩地度過，但如果總是過度擔心各項大小事，所有事情的結局就會是「想好的不靈，壞的靈」。

生肖龍

安安穩穩過好每一天，別想東想西，因為動輒得咎。這段期間就平安順利的過日子，別想著要發大財、賺大錢，很容易給自己找事做，卻也惹上不必要的麻煩，很多事就讓它靜靜的過去，假如忍不住上前插一腳，把自己惹得一身腥，就別怪他人不感激你。

生肖蛇

這段期間別想在感情或婚姻中藏有秘密，因為最後都會曝光。越是想隱藏，就越容易讓人看出破綻，伴侶間最重要且最基本的就是「信任」，如果自己心中有秘密，就像水杯上微小的裂痕，時間一久會滲漏，變成感情間的不定時炸彈。

生肖馬

不要拒絕和家人、手足團圓的時刻，因為緣份不等待、時光不停留。家人是強而有力的後盾，團聚的感覺相當放鬆，同時會發現朋友可以帶來的是陪伴，而家人給的則是一種踏實的安全感。

生肖羊

不要再讓財務破洞擴大，借錢行為需警慎，因為無力償還更多的債務。近期在用錢上面要注意，可能會發生被偷、被騙等問題，或是在有計劃的投資理財上遇到變數，無論如何都要咬緊牙根，一點一點慢慢償還。

生肖猴

少去人多的地方，並直接拒絕一切朋友的合作投資邀請。無論是待人接物還是金錢合夥投資，都需格外謹慎，建議事前多一些對計劃發展的審視工作，以免最後的結果與當初的構想，差了十萬八千里。

生肖雞

這個月會有點憂鬱，小心別悶出病來， 要好好調適，別總把委屈往肚子裡吞，有空可以找朋友好好聊聊，紓解壓力。

生肖狗

冤親債主出現，不要不加思索的相信身邊人，不管是家人、朋友、同學、同事，尤其不能借錢、作保，如果有人要借錢，建議一定要拒絕，但若心存「有去無回也無所謂」的心態，那就無仿。

生肖豬

減少遠行出遊，以防樂極生悲，這段期間建議多宅在家，出差、旅行等，交通往來密切且頻繁，必須注意行車安全，個人衛生習慣也一定要做好，即可以避免不必要的麻煩事。

◎民俗說法，僅供參考。

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