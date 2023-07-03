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獨／大同分局再傳警觸法！巡官酒駕三貼+未戴安全帽慘了

▲圖為大同警分局外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

圖為大同警分局外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局大同分局一名沈姓警官，1日凌晨約5時騎乘機車行經台北市信義區松仁路，因未戴安全帽加上搭載兩人「三貼」，行徑實在太囂張，遭轄區信義警分局吳興所警網攔下，警員發現他渾身酒味，經酒測，酒測值為0.28mg／l，認定觸犯公共危險罪嫌將他逮捕帶回，訊後依法移送。

據了解：沈姓警官原本官拜大同分局某派出所副所長，工作認真在同儕間評價相當高，加上外型酷帥挺拔本來預料是警界明日之星，日前卻因該分局寧夏派出所長葉育忻涉勾結黑幫詐騙集團貪瀆案件，大同分局督察系統進行一波外勤官警的預防性職務調整，沈姓警官也遭調整，在分局內勤當巡官。

據傳沈員因此工作士氣受到影響，30日晚間接受友人邀約到北市東區餐敘，在聚餐和續攤過程中陸續有飲酒行為，1日凌晨他等待近天亮約凌晨5時許，在信義區刷卡租賃路邊的共享機車上路返家。

沈員熱心搭載同行2名友人一起上路，但因共享機車內僅有兩頂安全帽，他把兩頂安全帽給後座友人戴，行經信義區松仁路時，因騎機車未戴安全帽且3人共乘實在太顯眼，遭信義轄區巡邏警攔下，經實施酒測後遭逮捕帶回。

由於沈員落網後神智清醒且態度良好，坦承酒後騎車，警訊後依觸犯公共危險罪嫌將他移送北檢複訊，檢察官開庭後認定犯罪事實明確且沈員犯後態度良好，加上酒駕行為並未造成他人危害，複訊後裁定無保請回。

北市警局證實接獲查處沈員酒駕案件，強調均依規定辦理，並待分局內部調查完成後記與行政處分，並追究分局主官管考不周連帶責任，北市警局強調依法究辦，絕不護短，也呼籲同仁切莫酒後駕車，知法犯法自毀前程。

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