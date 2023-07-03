外籍男中橫刁車！車胎磨出超大「索命線」　警獻計安全省錢脱困

▲外籍男所租賃的機車，輪胎已磨出超大條「索命線」，白色編織線條露出令人吃驚。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自愛爾蘭都柏林的外國遊客騎乘機車暢遊台灣，未料在中橫公路關原段拋錨受困，幸經合歡派出所員警評估現況，幫他找了一個既安全又省錢的脫身之法，獲外國遊客由衷的感謝。



該外籍男遊客日前在高雄市區租賃了1部普通重型機車，花了1個星期盡情遊覽墾丁、台東、花蓮之後，打算直接橫越中橫到台灣西部，然後回高雄租車行還車，但行經關原段時突然後輪消氣，經檢查發現整個輪胎完全扁平了，原以為是扎到鐵釘而爆胎，只好打電話報警求助。



合歡派出所獲報後，員警原本還信心滿滿地攜帶補胎條、補胎螺絲前往補胎，未料到場後，發現該遊客機車的輪胎胎紋已經完全磨平了，而且連俗稱「索命線」的白色編織線條也歷歷可見，足足有20x2公分這麼大的裂痕，難怪會急速消氣扁平而無法繼續騎乘。

▲員警載外籍男子往小風口搭車，讓他可以順利下山到達埔里。

員警檢視整個車況，不僅後輪，連前輪的胎紋也快磨平殆盡了，幸好該遊客騎乘機車的車速不快，否則極有可能發生失控摔車的後果。



合歡所員警評估手上現有的工具及修車技術，自知這個這麼大的輪胎裂痕已超出員警助人之範圍，在心有餘而力不足的情況下，遂即通知租賃的高雄租車行，老闆獲知後，表示擇日將會遠從高雄前來合歡所拖吊機車，但外國遊客就得自己想辦法下山了。



合歡所員警對這種情況也是處之泰然，立即連繫南投客運小巴司機，詢問得知最後一班次的小巴將於15時50分從小風口發車，員警遂於15時將他載往小風口搭車，讓他可以順利下山到達埔里，再尋多元的交通路線回到高雄，員警貼心的安置脫困，讓身在異鄉的外國遊客可以以最安全、最省錢的方法脫困，獲得外籍遊客豎起大拇指比讚。



新城警分局呼籲，租賃公司務必定期保養車輛，若有需汰換的零件請儘速更換，以保障顧客的行車安全，也提醒民眾，租車時請先查看車輛狀況，如發現異常請更換他車行駛，以避免意外的發生。