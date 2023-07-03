核一廠延役再啟動？　民進黨團：今日侯友宜打臉昨日侯友宜

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜拋出核一廠在專家評估後「能延役要再啟動」，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳3日表示，侯友宜跟他過去的說法相反，剛好落實「今日侯友宜打臉昨日侯友宜」；民進黨立委洪申翰則諷刺，侯不在乎北海岸鄉親是否又要陷入恐懼，只在乎自己不能失去深藍基本盤。

劉世芳今天上午在民進黨立法院黨團記者會指出，侯友宜過去在新北市政府服務的時候，主張核一、核二廠都要除役，現在的說法完全相反，剛好落實「今日侯友宜打臉昨日侯友宜」的現象。

此外，洪申翰撰文指出，核一現在是什麼狀態？重要輸電線路和發電機組等運轉的關鍵設備，都已經依法拆除，但反應爐裡，卻還塞滿了用過的高階廢燃料棒，退不出來，這是因為，侯市府長年阻擋，能把高階廢燃料棒拿出來的儲存設施，這樣一座已進入拆除核電廠，不要說根本毫無重啟的條件了，這種燃料棒塞滿反應爐的狀態，坦白說，連是否能安全除役，都令人相當擔憂。

洪申翰質疑，說到底，侯友宜根本不在乎那些反應爐到底能不能重啟，也不在乎北海岸鄉親是否又要陷入恐懼，他現在只在乎他不能在民眾黨總統參選人柯文哲與有志參選總統的鴻海創辦人郭台銘夾殺中，失去深藍基本盤，更大陷入換侯的危機。

民進黨立委范雲補充，侯友宜深知，台灣4座核電廠有3座蓋在新北市，對新北市民很不公平，長期阻撓乾式貯存場的他，選情告急下，乾脆假裝忘記自己還是新北市市長，才會吐出這種背叛新北市民的話，「我相信侯友宜市長很清楚，核一不僅影響新北石門、金山居民，更離北市直線距離，只有28公里，核安若出問題，就可能重擊台灣」。