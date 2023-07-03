男友揪3友人逼「多人運動」　女大生酒醒崩潰：忘不掉那一夜

▲女子與23歲男友、他的3名友人在酒後發生性行為。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名20歲女大生投書指出，儘管她與23歲男友的感情關係不錯，但他卻對兩人閨房情趣感到無聊，想邀請別人一起加入，還不斷針對此事向她施加壓力，「因為我太愛他，所以我同意了。」在這之後，男友從酒吧帶回另外3人喝酒、玩遊戲，接著與她發生性關係，對於這一夜發生的事情，她是想忘記卻忘不了。

這名女子投書到《太陽報》專欄「親愛的戴德」指出，她是一名大學生，也遇到23歲現任男友，是她人生中第一個性伴侶，兩人關係相當不錯。然而就在前陣子，男友坦承想要邀請他的朋友加入兩人的性生活。

對於男友開口提出的大膽要求，她感到驚訝，但在男友不斷給她壓力，「因為我太愛他，所以我同意了。」就在她還沒做好準備面對這一切時，男友從工作的酒吧帶了3人回來，一群人開始玩轉瓶子遊戲，喝了很多酒，大家都笑得很開心，然而接下來一切都變了。

女子與23歲男友、他的3名友人在酒後發生性行為，她只記得躺在床上與其中一人發生性行為，另外一人還在旁邊看，她之後回到父母身邊，想忘記這一夜。儘管已相隔2個月，女子仍無法走出這件事帶來的陰影，「以前我常去男友工作的酒吧，現在一想到這個就討厭」，儘管男友已不再給她這方面的壓力，但感覺早已不同。

專家表示，若當初是酒醉到無法表達不同意，那麼這恐怕是性侵，但若是有些醉意，也同意發生這些事情的話，情況會有些不同。與陌生人發生隨意性行為會帶來性健康相關風險，不管怎麼樣，妳的伴侶都應該把妳照顧好，並非利用妳的弱點，不該利用妳滿足自己。