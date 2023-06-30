交往3年！男友一直炸屎「做愛也肚子痛」　妹子怒分手

▲男友一天要大號4至5次，肚子還會痛到無法走路。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

看似荒謬的分手理由，但另一半已經忍無可忍！一名妹子抱怨，兩人交往3年，男友無時無刻都在大號，連做愛也會肚子痛，「每天都要大4、5次」，而原PO曾陪看醫師、買益生菌、切水果煮青菜幫助男友改善腸胃，無奈男友總是半途而廢，還堅持要吃炸物，如今原PO氣暈怒喊「索性直接分了，真的有夠煩！」

一名女網友在Dcard表示，男友猶如罹患拉屎症般，每次遇到急事，「他不是在大便，就是在大便的路上」，每天至少要大號4至5次，且待在廁所超久，讓原PO傻眼不已。

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原PO滿肚子怒火抱怨，分享男友各種情境總是要大號，「出門就要大便，在外面就說肚子痛要回家大便，看風景看到一半說要大便，我受傷跌倒要他來扶我...就要去大便，要做愛了又肚子痛！」

起初原PO都能體諒，也認為男友不是故意的，但時間一久開始讓原PO反感，如今原PO不忍了，「人類有病就應該去看醫生，索性直接分了，真的有夠煩！」

另外，原PO也補充強調，與男友交往3年，很努力要幫助他改善腸胃，買過益生菌也陪去看醫師，無奈男友不願持續性治療，就連原PO親自切水果煮青菜，男友就是不愛吃，總是要吃炸雞腿或炸雞排等，只要一肚子痛就無法走路。

最後，原PO也害怕直呼，「不敢想像未來哪天我羊水破了，他跟我說：等一下我肚子痛要去上廁所。」

該文章曝光後，引來2千名網友噴笑回應，「這是我聽過最好笑的分手理由」、「腸躁症？跟我前男友一樣，一直想大便」、「聽起來很荒謬！但每天大4-5次好像真的不正常」、「我男友也超愛大便，但我不會覺得他很煩耶...醫生說一天大個4-5次還算正常範圍」、「會不會連分手時，對方是在大便中得知消息」、「我女兒出生的時候，我老公正在大便沒錯」。

還有苦主曝更慘經歷，「我前男友也突然一直在大便，見面也一直去大便，後來分手才知道劈腿半年，給你參考」。

不過過來人直言，「你沒腸躁症你根本不懂，男生真是X小！我就是那種複合型的，一周7天4天拉肚子、2天便秘、1天正常。你懂腸躁症的痛苦嗎？不是不想醫好，是要測試所有益生菌，花錢花時間，真的很累人，我自己是吃益生菌吃到不想試了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

