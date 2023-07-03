正妹隆鼻手術慘喪命！離譜診所「連夜改名」繼續營業

▲昆明女子進行隆鼻手術卻慘喪命。（圖／翻攝自搜狐）

記者蘇敏禎／綜合報導

進行整形手術有風險，可要好好斟酌。雲南一名女子至醫美診所進行「隆鼻手術」，不料診所疑似使用過多麻醉，該女子術後感到不適，經搶救後仍不幸身亡。離譜的是，診所竟連夜改名且繼續營業，家屬知道後氣的提告。

綜合陸媒報導，雲南省昆明市31歲的張女士至昆明市佳禾醫美診所進行隆鼻手術，手術從下午3時一路做到晚上8時。術後張女士卻在半夜感到呼吸急促、身體不適，但醫美診所沒將她送至專業醫療中心救治，反而是留在診所搶救，最後張女士不幸喪命。

▲張女士生前長相亮麗。（圖／翻攝自搜狐）

家屬表示，據醫院的醫療證明書，張女士是死於過敏性休克、肺水腫、肝功能衰竭，推測是醫美診所用錯了麻藥劑量和配置才導致悲劇發生。但令人傻眼的是，該醫美診所竟連夜更改了企業名稱、法人以及招牌，改名為「萊熙醫美」後繼續營業。

張女士的表哥認為「也就是說他們在打麻藥的時候，可能劑量用的太多了或者配置不對，導致她器官衰竭。」但醫美機構火速改名後並表示「只願承擔40%的責任」，所以死者家屬怒而報警。據了解，當地衛健委也已經介入調查。

▲隆鼻手術卻成喪命手術。（圖／翻攝自搜狐）

整形手術風險高，需妥善考慮，先前貴州省也曾有19歲的女大生，因隆鼻手術時發生麻醉意外而引發惡性高熱導致死亡。

網友們看完後紛紛留言，「火速改名？太誇張了吧」、「要找也找正規的三甲醫院呀」、「父母給的原生態是最美的你」、「恰在此時醫院更名，這不會是巧合吧？」、「我三年前做了假體隆鼻和全切雙眼皮手術，但過了一年多，鼻子還是很痛，而且頭疼，現在鼻子一直不敢碰。千萬別在自己身上動刀！」。