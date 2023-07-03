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產業缺工！　勞動部兩方案助攻民眾求職成功

▲疫後缺工就業方案針對餐飲業與旅宿業等相關職缺進行專案媒合，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，最長領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疫後缺工就業方案針對餐飲業與旅宿業等相關職缺進行專案媒合，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，最長領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

產業面臨缺工，勞動部即起推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，目前專案鎖定餐飲業及旅宿業相關職缺，鼓勵失業民眾投入；另還有銀髮人才職場重返計畫，透過課程與職場見習，協助中高齡、高齡人才就業再出發，解決業界缺工問題。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，疫後迎來產業復甦，目前疫後缺工就業方案針對餐飲業的內、外場服務員和廚務人員與旅宿業的房務員、清潔人員等職缺進行專案媒合，民眾經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，若是中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元獎勵金，最長可領12個月；另失業者參加缺工工作相關職類職業訓練，結訓後也有獎勵金可領，每人發給5000元，鼓勵民眾投入。

▲疫後缺工就業方案針對餐飲業與旅宿業等相關職缺進行專案媒合，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，最長領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲銀髮人才職場重返計畫，透過小團體課程強化中高齡與高齡民眾的求職自信，並讓中高齡民眾進行職場體驗當一日店員並現場媒合，解決服務業缺工問題。

此外，為協助解決零售服務業人力短缺問題，勞動部端出「銀髮人才職場重返計畫」，透過小團體課程與職場見習活動強化中高齡與高齡民眾的求職自信，課程內容包括職涯探索及優化面試技巧，同時進行職場體驗當一日店員並現場媒合，要助中高齡及高齡民眾重新踏入職場。

▲疫後缺工就業方案針對餐飲業與旅宿業等相關職缺進行專案媒合，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，最長領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「不試試看怎知沒機會？」，因參與計畫而重返職場當起超商店員的阿福已53歲，他曾做了超過15年的機械加工技術員，後來工廠受疫情影響而收攤，導致職涯中斷，他笑說在家休息太久腦袋不靈光，還是要出來工作，他強調，只要自己有能力還做得來的，都很願意去嘗試，阿福也感謝雇主給機會，「會盡快適應新工作」。

劉邦棟強調，中高齡及高齡者雖然體力比不上年輕人，但其人生歷練、穩定性及工作態度是他們最大優勢，鼓勵企業主可多聘僱中高齡及高齡勞工，勞動部也有「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「僱用獎助措施」等計畫可供補助。

下半年雲嘉南分署有3場銀髮職場重返研習系列課程，台南新營場次將於7月19-21日開課，職場見習單位為家樂福新營店，歡迎報名，另對相關方案有興趣的民眾可洽轄內各就業中心，或撥06-6985945詢問。

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