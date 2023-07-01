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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

營造業申請移工首波開放名額8000人　內政部舒緩缺工：1900業者受惠

▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

▲內政部開放營造業有條件申請移工。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為了舒緩國內缺工問題，內政部昨發布「營造工作申請引進移工之雇主資格認定作業要點」，部長林右昌表示，自今年8月1日起，「有條件」定額開放營造業者申請移工，首波開放8000個名額，並視申請情況增加至1.5萬名。申請業者必須是綜合營造業、專業營造業及土木包工業等類別，預估約有1900家營造業者可受惠。

現行營造移工僅限專案申請，如公共工程建造經費達1億以上，或是民間工程如都更、危老等具公益性案件經費達2億以上，才可提出申請。

但考量到近年人力結構朝向少子化及老年化，各行各業皆面臨缺工問題，營造業也不例外，為因應營造業人力結構改變，內政部營建署在兼顧保障本國勞工就業權益的前提下，在今年3月6日勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組第35次會議，提出引進移工方案，並獲同意採「定額」及具工程實績業者始得申請，申請引進的移工工作範圍以營造業者承攬工程契約的工程範圍為限。

內政部指出，申請業者必須是綜合營造業、專業營造業及土木包工業等類別，並須符合3年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時須聘僱本國勞工10人以上，才可向內政部營建署提出雇主資格認定的申請，經審查及取得認定函後，再向勞動部申請辦理招募，預估約有1900家營造業者可受惠。

林右昌強調，這次是「有條件」的開放，欲聘僱移工的綜合營造業及專業營造業，必須符合聘僱本國勞工總人數達 10 人以上、土木包工業達 5 人以上等條件；至於可申請移工人數的上限，將依業者為本國勞工投保勞工保險人數的30%來計算。每月受理的案件，於次月統一辦理審查及公告核配情形。另通過移工申請的雇主，須依規定繳交每人每月3500元的就業安定費。

林右昌指出，營造業移工開放來臺後，營建署會持續與勞動力發展署、移民署及營造公會共同合作，在促進國家營造產業發展及紓緩缺工之際，給予移工必要的工作適應、生活照顧等協助，並會配合加強相關管理宣導及稽查措施。

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