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桃竹苗最大場就博會1日登場　數千求職人潮強強滾

▲桃竹苗最大場就博會登場，求職人潮強強滾

▲桃竹苗最大場就博會登場。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦「2023台灣就業通、桃竹苗地區就業博覽會」1日在新竹市立體育館盛大登場，72家廠商提供逾5,000個工作機會。為爭取人才，多家科技公司開出薪資50K以上的工程師職缺，宇辰科技更祭出10萬月薪資職缺攬才，吸引數千青年朋友及求職民眾參與，初步統計參加人次3,161，投遞履歷人次4,557。

▲桃竹苗最大場就博會登場，求職人潮強強滾

▲求職人潮強強滾。（圖／桃竹苗分署提供）

勞動部常務次長陳明仁、新竹市副市長蔡麗清、立委邱顯智、立委鄭正鈐、勞動部勞動力發展署長蔡孟良、勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局副局長胡世民、台灣總工會理事長花錦忠等貴賓應邀參與啟動儀式，為求職民眾加油打氣。

勞動部常務次長陳明仁致詞時指出，勞動部為改善疫後產業復甦的缺工現象，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」透過跨部會合作，從「獎勵勞工就業」、「鼓勵雇主進用」二大面向，「專案擴大就業獎勵」、「雇主補助」、「產業輔導」、「先僱後訓產訓合作」、「參訓獎勵」五大措施，改善產業缺工問題。

▲桃竹苗最大場就博會登場，求職人潮強強滾

「獎勵勞工就業」部分，求職者只要經公立就業服務機構推介投入專案缺工職缺成功就業滿30日以上，一般身分勞工可領取就業獎勵每月6,000元、中高齡等特定對象勞工每月10,000元，若工作地點位處特定(偏遠)地區，獎勵金每月再加碼3,000元，每人每月最高1.3萬元，最長發給12個月。這項計畫將試辦1年，勞動部預計投入10億元、促進2萬名勞工就業。

立委邱顯智、鄭正鈐也到場參與活動，肯定勞動部舉辦就博會活動提供就業機會，希望大家都能找到好工作、廠商也能找到好員工。另外，為了協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助功!方案因應青年就業議題，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，預計112至115年為期4年投入約160億元，投資加值青年未來。

桃竹苗分署長林淑媛表示，本次就博會依據廠商特色規劃四大特區，分別為半導體專區、MIT-製造業專區、服務業專區及健康產業專區，提供畢業青年更多元化的職缺選擇，其中杏一醫療、王品餐飲及台積電均釋出逾200個職缺，是前3大徵才廠商，為吸引人才，不少廠商都開出高薪搶人，吸引許多求職者前來應徵，活動會場熱鬧滾滾。

為讓民眾更了解桃竹苗分署提供的職業訓練，特別結合分署自辦訓練、半導體與重點科技產業人才發展基地等相關職訓課程內容，展示時下最夯的半導體科技結合生活化成果，現場還有賈桃樂主題學習館之造型改造、職涯諮詢等服務，吸引了不少青年求職者前往體驗。另外現場更有多元培力單位及微創鳳凰商家進行各式各樣商品展售，讓求職民眾除了找工作，有更多元化的體驗。公部門也透過各種互動遊戲方式，讓民眾更了解政府各項資源，另外，桃竹苗分署政風室與桃園市政府都市發展局政風室亦攜手合作，在現場設攤辦理廉政宣導。

桃竹苗分署於8月至12月，陸續在桃園市、新竹縣市、苗栗縣市等地區分別舉辦中大型現場徵才活動，歡迎求職、轉職民眾，踴躍前往參加。

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