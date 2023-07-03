嘉義翁巡檳榔園「墜30米懸崖」跌破頭　地毯式搜索1天1夜尋獲

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義63歲方姓老翁一大早到土匪山巡視檳榔園，卻跌落30公尺深懸崖，頭部受創。幸好妻子不見他回家，緊急報案，警方派出數10人在山區搜救，於隔日下午找到虛弱且意識不清的方翁，將他送醫救治後身體已無大礙，家屬也對救難人員再三表示感謝。

▲嘉義方姓老翁去山區巡視檳榔園，卻不慎跌落30公尺深懸崖。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

郭姓妻子報案，指她63歲的方姓丈夫於當(1)日早上6時許，從嘉義市住家外出後直到當日晚間6時都沒回家，打他手機也無法聯繫上，家屬到住家周遭尋找未果後，焦急向嘉義市警方報案。

警方查詢方翁手機定位，顯示他人在嘉義縣番路鄉半天岩山區附近，當晚即與嘉義縣救難協會共同展開搜救工作，但在該定位處周遭地毯式搜尋未果，另再調閱住家周遭監視器，發現方翁當(1)日早上即自行搭乘計程車從住家離去，經警方詢問計程車司機，得知當日方翁稱要前往番路鄉土匪山區1處檳榔園巡視，並在該處附近下車。

警方於隔(2)日早上再與番路消防隊、嘉義縣市救難協會及嘉義市義勇特搜隊等數十人集結一同前往土匪山區共同展開搜救工作，終於當(2)日14時許在番路鄉土匪山近台132線一處檳榔園內尋獲方翁所有物品，但還是沒找到方翁，經該處周遭尋找並呼喊方翁，終於在該處附近山區1處約30公尺深懸崖下樹叢中找到他。

經救難人員使用吊掛器具垂降至方翁受困地點後，才成功協助脫困。不過方翁當下意識不清、身體虛弱，頭部也受了傷，經由救護車送往聖馬醫院就醫安置並通知家屬陪同至醫院看護，所幸目前並無大礙，家屬對於警方及救難人員尋獲方翁，再三表示由衷的感謝。